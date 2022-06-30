Birthday Dance 用自己的大頭錄製搞笑的生日跳舞祝賀影片

家人朋友的生日就快要到了，但卻還是想不出來要送什麼禮物嗎？今年不妨就考慮用「Birthday Dance」放上自己的大頭來錄製搞笑的生日祝賀影片吧！

「Birthday Dance」是一款可以利用 3D 人像模型來製作跳舞影片的工具，可以讓使用者利用自己的大頭或寵物的頭像與人像模型結合，再套入已預設好的跳舞影片當中，搭配各種的生日快樂歌製作成一部充滿歡樂的短片

頭像的部份可放置 1~3 個，並且有提供多種服裝、髮型、帽子可以自由搭配，場景的部份也有多款可以選擇，幾乎每個場景都會使用不同的生日歌曲以及不同的舞蹈動作，製作完成的生日影片可以直接透過分享的方式傳送給壽星，也可以將影片保存到相簿中使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Birthday Dance 生日快樂舞蹈 軟體語言：英文 開發人員：Maria Gascon 官方網站：http://mariagascon.com.es/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

按下「START」進入，選擇要使用的頭像數量。





接著就可以分別設定頭像，下方則可以切換性別，除了身形會不同外，衣服的顏色也會有不同的搭配





頭像的部份，可以拍照或從相簿中選取照片來使用，已經使用過的頭像就會被保存在「Face Gallery」，日後就可以直接取用使用的頭像表情越誇張，影片完成的效果會更好哦！





衣服跟髮型的部份都有兩頁可以滑動切換，部份「上鎖」的選項是付費才可使用的哦！





人像的部份都調整好後，就可以按下右上角的箭頭進入選擇場景





在右側可以切換不同的場景，每個場景的舞蹈動作跟音樂都不太一樣同樣的，免費版本可以選擇的有限，大概有 6 種場景可選擇選定後，按右上角的箭頭預覽影片





播完影片後，就可以選擇下載或分享囉！