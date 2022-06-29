「Broki」加入粉碎惡魔元素的方塊拼圖，玩起來更有挑戰性！

「Broki」的基本玩法是很常見的方塊拼圖遊戲，在有限的空間內將所有的方塊都排入即可過關的那種，而「Broki」加入了粉碎惡魔的元素，，

讓整個遊戲有了新的靈魂，玩起來更有趣也更有挑戰性哦！

在遊戲裡玩家要與一把名為「Broki」的劍夥伴一起消滅惡魔，在遊戲盤中會出現一些惡魔，而玩家必須使用方塊來鎮壓他們，但條件是每個方塊只能消除一隻惡魔，將所有的方塊都擺入並成功消除所有的惡魔就能過關。

提供了六種的遊戲模式，每一個模式都有它的獨特之處，例如會出現比較強的惡魔，必須用方塊雙重鎮壓才能消除；或是要避開有人的地方；有樹的地方也無法擺放方塊等。總關卡數有超過 1,200 關，另外每天還有一個特殊關卡可以挑戰，難度會緩緩提升，對方塊益智遊戲有興趣的朋友，可以一起來挑戰看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Broki 軟體語言：英文 開發人員：Juanma Altamirano 官方網站：Juanma Altamirano 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會由你的劍夥伴「Borki」帶著你一起了解遊戲的玩法。





主要目的是將下方的方塊都排入，條件是每個方塊只能鎮壓一隻惡魔。





遊戲提供多種不同的模式，每個模式都有非常多的關卡可以玩，而且皆有它獨特的規則，進入新的模式時都會有教學。





像是不能壓到有樹的地方、有需要鎮壓 2 次的惡魔，有些還會故意多給一個方塊來混肴視聽，或是有人的地方必須避開等。





在首頁上方點入「PRIDE CHALLENGE」就可以挑戰每日關卡。





每日關卡是會記錄遊戲時間的唷！