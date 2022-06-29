教你如何將 iPhone 鎖定畫面的農曆取消並加上其它的文字！

Android 手機的鎖定畫面有一個可以在時間日期下方加入文字的功能，主要的目的是讓使用者可以寫上姓名或聯絡電話等資訊，以便在手機不小心遺失時，，

iPhone 的話目前是沒有提供這樣的功能，不過我們可以利用「Screen Label」這個 App 來作為替代方案，透過製作加上文字的桌布，就能實現類似的效果囉！除了可以寫上手機遺失時的聯絡資訊外，也可以拿來顯示一些勵志小語、座右銘等文字。

另外，在 iPhone 的鎖定畫面上方除了會顯示大大的時間與日期外，在日期下方還會有農曆可以參考，不過如果平常很少機會需要查看農曆的話，可以考慮把它取消顯示，然後就能將想要顯示的文字擺放在日期下方囉！接下來就一起來看看如何取消顯示農曆以及「Screen Label」的操作方式吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Screen Label 軟體語言：英文 開發人員：Ben Staveley-Taylor 官方網站：https://www.staveleytaylor.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Screen Label」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

Screen Lable 的使用方式：

第1步 開啟程式後，點擊下方的文字方塊就可以編輯要顯示的文字內容，可設定文字的格式、背景顏色等項目。若寫的是英文的話，還有多種字體可以選擇。除了可以寫下聯絡資訊外，也可以用來呈現一些勵志小語、名言名句、座右銘等文字，要拿來當備忘錄當然也是沒問題。





第2步 可拖曳文字方塊調整到想要的位置。接著就可以點擊下方的功能按鈕加入背景圖片或使用單色桌布。最後點擊「Save」即可保存文字桌布。





第3步 到相簿中找到剛剛保存的文字桌布，展開左下角的「分享」功能選單，選擇「作為背景圖片」。





第4步 接著預覽桌布的位置，沒問題的話，就可以按下「設定」並選擇「設定鎖定畫面」完成桌布的設置。







鎖定畫面取消顯示農曆的方法：

第1步 如果想要取消鎖定畫面上的農曆資訊，可在設定中點入「行事曆」。