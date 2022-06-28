[限時免費] Dozzzer 可淡出音樂音量的睡眠定時器

       

在睡前如果想放個音樂或 Podcast 來聽聽，基本上 App 本身幾乎都有睡眠定時器可以使用，再不然也可以搭配 iPhone「計時器」的「停止播放音樂」選項，，

在設定的時間到時自動停止播放音樂。

不過通常它們停止音樂或聲音的方式都是直接停止，有些比較淺眠的人就可能會被突然停止的音樂所影響而再度醒來。如果可以讓音樂以淡出的方式慢慢降低音量最後才完全停止，就能避免這樣的狀況發生。

而本篇要介紹給大家的「Dozzzer」就是通過逐步降低音樂音量來幫助入睡的睡眠定時器。它提供三種使用模式，音樂模式可以播放手機內任何的音樂歌曲，並編輯自己喜歡的播放清單；外部模式則可支援使用任何第三方的 App，例如 Podcast 或其它的音樂播放 App；最後如果是單純想聽環境音入睡的話，程式也有內建像是雨聲、雷聲、篝火、白噪音等環境音可以選用。

只要設定好需要的播放時間與起始音量，再啟動定時器，「Dozzzer」就會依照剩餘時間自動緩慢的降低音量，讓你可以在不感覺音量明顯變化的狀況下漸漸入睡唷！目前限時免費中，有需要的朋友，可以把握時間下載來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Dozzzer
  • 軟體語言：英文,德文
  • 開發人員：Lukas Burgstaller
  • 官方網站：http://cocoacake.net/apps/dozzzer/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Dozzzer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，預設為「Music」音樂模式，在下方就可以點擊「＋」使用手機儲存的音樂來編輯播放清單。在上方可展開下拉選單，切換使用「External Music」使用其它 App 播放音樂或 Podcast；「Soundscapes」播放環境音。



    三種模式的使用方式基本上是差不多的，只是「External Music」模式等於只是提供睡眠定時器的功能，而「Soundscapes」則可從選單中挑選喜歡的環境音來收聽。在上方可拖曳設定需要的播放時間，最長為 120 分鐘，接著點擊「▶」即會開始倒數，並漸漸調降音量，然後記得要先調整起始音量唷！

    最後更新：06-28, 2022 下午 4:35

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