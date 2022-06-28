Image Upscaler by ClipDrop 可增強、降噪的圖片放大工具

       

你手上有小圖片需要放大嗎？如果直接使用修圖軟體拉大，那可是會慘不忍睹的，各種的鋸齒、雜點、模糊等問題，全都會瞬間出現如果沒有高超的修圖技術，那就交給「Image Upscaler」來處理吧！

「Image Upscaler」是 ClipDrop 旗下的 AI 圖片放大工具，將小圖放大只需要幾秒鐘的時間，放大後的圖片會自動降噪並進行影像增強，銳利化模糊的邊緣等，整體來說效果相當不錯。

上傳的圖檔格式沒有限制，但最大僅接受 2048×2048，放大後的圖片可直接下載，不需要註冊登入帳號，十分方便唷！不過免費版本可支援 2 倍放大，若想要 4 倍放大就需要參考其它的 Pro 方案了

 
  • 網站名稱：Image Upscaler by ClipDrop
  • 網站網址：https://clipdrop.co/image-upscaler
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊虛線框即可選取要放大的圖片，或直接將圖片拖曳到虛線框處即可上傳



    等待數秒後，就可以在下方看到放大後的圖片，並可拖曳圖片中線查看處理前後的比較按下「Download」即可將圖片下載回來

    最後更新：06-28, 2022 下午 3:15

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