「Image Size Info」可一鍵查看網頁圖片尺寸、檔案大小的擴充功能

如果想要知道某個網頁上的某張圖片的尺寸或檔案大小，通常都必須先將圖片下載回來，才能獲得這類的圖片資訊，，

但現在你只需要「Image Size Info」這個瀏覽器擴充功能，就能透過滑鼠的右鍵選單來一鍵取得各種圖片的資訊！

「Image Size Info」支援 Google Chrome（v54 以上）與 Edge（v79 以上）瀏覽器使用，安裝後不需任何的設定，只要在任何圖片上按下滑鼠右鍵就能點擊查看圖片的原始連結、長寬尺寸與檔案大小等資訊，不再需要將圖片下載回來才能知道。

除了支援各種的圖片格式外，也可查看 webm、gifv 格式的影片資訊，不過因為瀏覽器 API 的限制，CSS 的背景圖片就無法適用了。若經常有查看網頁上圖片資訊的需求，它應該可以幫上很大的忙唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Image Size Info 軟體語言：英文 官方網站：https://www.igorware.com/extensions/image-size-info 軟體性質：免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Edge 版本

使用方法：

以 Google Chrome 瀏覽器為例。開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





之後，就可以在圖片上按下滑鼠右鍵，在選單中點擊「View Info」快速查看圖片資訊囉！