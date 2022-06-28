「Searching for the Elephant」黑白卡通畫風冒險解謎遊戲

       

「Searching for the Elephant」是一款畫風很特別的冒險解謎遊戲，黑白卡通的風格，讓整個遊戲充滿著神祕感，，

就像來到了一個異世界。玩家在遊戲中扮演的是一隻熊布偶，為了尋找大象朋友而踏上了這場冒險旅程。

它的玩法就像密室逃脫遊戲，需在場景中四處搜尋可疑的地方，取得各種道具並正確的使用，解開各種的謎題，最後開啟門鎖或想辦法打開通道就能前往下一個地方繼續挑戰。

遊戲中幾乎沒有文字說明，全都得靠玩家自己心神領會，個人感覺玩起來是有一點難度的，並不是可以輕鬆挑戰的解謎遊戲哦！不過當點擊到特定的觸發點時，還是會使用對話泡泡顯示提示圖案來提點玩家，不會讓玩家有手足無措的感覺，喜歡解謎遊戲的朋友，可以一起來試試唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Searching for the Elephant
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Icestone Ltd
  • 官方網站：https://icestonesoft.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    在前導故事中，可以看到熊布偶與大象朋友開心的喝著茶，但後來大象卻不知道為什麼消失了。如果不想看的話，可以點擊「skip」跳過直接進入遊戲。



    按下「play」即可開始冒險挑戰！



    每個場景看起來都很有神祕感，四處點擊尋找可用的道具，然後想辦法走出大門吧！



    當點擊到特定的觸發點時，就會出現對話泡泡，可從其中獲得一點提示。



    在遊戲中除了需要尋找各種道具外，也會有需要解開的謎題，不過它們一樣都沒有文字說明，該怎麼解鎖得靠玩家自己來理解囉！

    最後更新：06-28, 2022 上午 10:47

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