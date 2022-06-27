「Reflect」可隨機提問的自我反思輔助工具

       

工作生活忙碌了一整天，睡前的你是否有給自己一小段的安靜時光，可以讓心靜下來，，

回想一整天所發生的事，梳理一下自己的情緒，安撫燥動的心情，來迎接美好的睡眠時光呢？

如果你曾經想這麼做，但卻跟寫日記一樣，不知道該從何下手，也許「Reflect」這款 App 可以給你一點輔助。它是一款透過 AI 設計的自我反思提問工具，目前題庫約有 5,000 題，只要開啟 App 它就會隨機丟出一個題目來問你。

這些問題都與你有關，例如「你想在生活中實現什麼？有什麼是會強烈影響你心情的？身為人類有什麼是你最喜歡的事？」，偶爾也會有一些很簡單的問題，像是「你今天有吃早餐嗎？哪一個形容詞最能代表你今天的心情？」。

透過思考這個問題來達到自我反省，練習面對並處理自己的各種情緒，久而久之你將能更了解自己並學會更愛自己唷！有興趣的朋友，可以一起來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Reflect
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexey Primechaev
  • 官方網站：https://lekskeks.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reflect」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    初次開啟程式時，會有簡短的介紹，總之跟著說明點擊，最後就能看到題目。



    每一道題目都會搭配一個顏文字，感覺就像是 AI 在與自己對話，從表情彷彿都可以感受到它的語氣了。如果當下的問題實在很沒 fu，只要點擊任一處就能換一道題目囉！

    最後更新：06-27, 2022 下午 3:24

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