「Alarm Buddy」適合孩子們使用的趣味鬧鐘

之前介紹過不少可以抵抗貪睡的鬧鐘 App，大多都是利用結合一些數學謎題、益智遊戲或是拍攝特定場所照片、掃條碼等方式來進行，讓使用者在鬧鐘響起後，，

無法輕易的取消鬧鈴，藉以能夠達到成功起床的效果。

這些方式在大朋友身上執行不太會有問題，但若想讓孩子們來使用的話，可能就會有些執行上的困難或是可能無法引起他們的興趣，這種時候就該派「Alarm Buddy」出場啦！

「Alarm Buddy」是一款有趣的鬧鐘 App，一般鬧鐘該有的功能它的有，不過它解除鬧鈴的方式比較可愛，會利用一些寵物角色來為使用者帶來樂趣，當鬧鐘響起時，畫面上會出現 9~20 個寵物角色，它們有的會跳舞、有的打鼓、有的運動、有的玩雪，而其中只有一個是負責發出鈴聲的，必須找到它才能停止鬧鈴或使用貪睡功能。

依賴床的程度，有 3 種難度可以選擇，難度越高出現的越高寵物角色數量就越多，要找到發出聲音的那一個就更困難啦！而除了預設的 Kitty 貓咪外，還有 Fufu 應該是天竺鼠以及 Frosty 企鵝可以選擇，每個角色搭配的音樂都不同唷！超級可愛的！每次早上叫小孩起床總是叫到懷疑人生嗎？也許你可以來試試「Alarm Buddy」這款 App 了！當然，大人也可以用啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Alarm Buddy 軟體語言：英文 開發人員：Alarm Buddy 官方網站：https://www.alarmbuddy.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 8.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Alarm Buddy」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟程式時，會有一些簡單的介紹，點擊右下角的箭頭就可以依序看完進入。





點擊下方的「Add」即可新增鬧鐘，點入「Alarm Buddy」就可以選擇想要使用的寵物角色，同時也是在選鈴聲。每種角色搭配一種鈴聲，所以只有 3 種鈴聲可以選擇，無法使用其它自己喜歡的音樂做為鈴聲哦！





預設是 Kitty，可在上方切換使用另外兩個角色，點擊下方的「Use This」即可切換。





在「Difficulty」可設定難度，最簡單的等級只有 9 個寵物角色，很容易就可以找到發出聲音的那一個。中等難度增加到 16 個，最困難的則有 20 個。





其它功能就與一般的鬧鐘 App 差不多，可以設定鬧鐘音量、重覆天數、加入文字標籤、設定貪睡時間等。最後按下「Save」即完成設定。





當鬧鐘響起時，畫面上的寵物角色就會好熱鬧的一直發出聲音，點擊找出唯一出聲音的那一個就能選擇停止鬧鐘或使用貪睡功能。沒找到的話，下方就會出現「Nope, Not Me!」，只能繼續尋找啦！