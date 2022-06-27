「Alarm Buddy」適合孩子們使用的趣味鬧鐘

       

之前介紹過不少可以抵抗貪睡的鬧鐘 App，大多都是利用結合一些數學謎題、益智遊戲或是拍攝特定場所照片掃條碼等方式來進行，讓使用者在鬧鐘響起後，，

無法輕易的取消鬧鈴，藉以能夠達到成功起床的效果。

這些方式在大朋友身上執行不太會有問題，但若想讓孩子們來使用的話，可能就會有些執行上的困難或是可能無法引起他們的興趣，這種時候就該派「Alarm Buddy」出場啦！

「Alarm Buddy」是一款有趣的鬧鐘 App，一般鬧鐘該有的功能它的有，不過它解除鬧鈴的方式比較可愛，會利用一些寵物角色來為使用者帶來樂趣，當鬧鐘響起時，畫面上會出現 9~20 個寵物角色，它們有的會跳舞、有的打鼓、有的運動、有的玩雪，而其中只有一個是負責發出鈴聲的，必須找到它才能停止鬧鈴或使用貪睡功能。

依賴床的程度，有 3 種難度可以選擇，難度越高出現的越高寵物角色數量就越多，要找到發出聲音的那一個就更困難啦！而除了預設的 Kitty 貓咪外，還有 Fufu 應該是天竺鼠以及 Frosty 企鵝可以選擇，每個角色搭配的音樂都不同唷！超級可愛的！每次早上叫小孩起床總是叫到懷疑人生嗎？也許你可以來試試「Alarm Buddy」這款 App 了！當然，大人也可以用啦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Alarm Buddy
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alarm Buddy
  • 官方網站：https://www.alarmbuddy.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 8.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Alarm Buddy」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式時，會有一些簡單的介紹，點擊右下角的箭頭就可以依序看完進入。



    點擊下方的「Add」即可新增鬧鐘，點入「Alarm Buddy」就可以選擇想要使用的寵物角色，同時也是在選鈴聲。每種角色搭配一種鈴聲，所以只有 3 種鈴聲可以選擇，無法使用其它自己喜歡的音樂做為鈴聲哦！



    預設是 Kitty，可在上方切換使用另外兩個角色，點擊下方的「Use This」即可切換。



    在「Difficulty」可設定難度，最簡單的等級只有 9 個寵物角色，很容易就可以找到發出聲音的那一個。中等難度增加到 16 個，最困難的則有 20 個。



    其它功能就與一般的鬧鐘 App 差不多，可以設定鬧鐘音量、重覆天數、加入文字標籤、設定貪睡時間等。最後按下「Save」即完成設定。



    當鬧鐘響起時，畫面上的寵物角色就會好熱鬧的一直發出聲音，點擊找出唯一出聲音的那一個就能選擇停止鬧鐘或使用貪睡功能。沒找到的話，下方就會出現「Nope, Not Me!」，只能繼續尋找啦！

    最後更新：06-27, 2022 下午 12:13

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。