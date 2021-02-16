早上起床有困難？那你可以試試「Puzzle Alarm Clock」被鬧鐘耽誤的解謎遊戲（Android）
眼看農曆春節來到了尾聲，大部份的上班族明天就要準備開工了吧！連續放了那麼多天，要重新早起上班肯定很痛苦啊～～～如果害怕自己早上起不了床，，
它是一款被鬧鐘耽誤的解謎遊戲（咦？），不是啦！是一款必須透過解謎遊戲來關閉鬧鈴的鬧鐘 App，遊戲的部份共有五種，包含數字順序、清除色塊、數字拼圖、加法謎題以及尋找鑰匙，在設定鬧鐘時可指定要使用的遊戲，或者選擇「隨機」這樣每天都可以玩不同的遊戲。
每回遊戲結束時，都會依照所花費的時間、錯誤次數、貪睡次數等來進行評分並給予星等，長時間使用下來除了可看到自己起床所花費的時間有無進步外，還會針對各項遊戲使用雷達圖來分析你的能力值，像是正確率、技能等級等，想要在各項能力都有好的表現，就需越快正確的解決謎題唷！
鬧鐘功能的部份就與一般的鬧鐘差不多，可設置響鈴也可單獨使用震動或兩者兼具，重覆響鈴、貪睡功能與自動靜音這些功能都可以自由設定，要說到缺點的話，大概就是程式介面沒有特別美化，如果對這部份有要求的朋友，可以參考下方的使用截圖自己衡量一下了。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Puzzle Alarm Clock
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Y.Y.studio
- 官方網站：https://yystudiostopwatchfull.firebaseapp.com/index.html
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Puzzle Alarm Clock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 初次使用需先給予必須的權限，點擊「YES」後，在清單中找到「Alarm Clock with Puzzle」，將右側的開關開啟。
第2步 正式進入鬧鐘程式後，點擊右下角的「Add」就可以快速設定鬧鐘時間。
第3步 點擊鬧鐘前的「齒輪」即可設定要重覆響鈴的天數，再點入「MORE SETTINGS」就可以設定更詳細的項目。
第4步 在設定中，可以設定要單純響鈴、震動或兩者都要，還可以設定鬧鈴聲、遊戲類型，最下方可調整貪睡時間與自動靜音的時間。
第5步 完成設定後，記得開啟鬧鐘右側的開關。當鬧鐘響起時，畫面上就會顯示謎題的玩法說明，可選擇「SNOOZE」貪睡或「確定」直接挑戰。
第6步 「數字順序」就是要將數字由小至大點擊清除，完全清除即可關閉鬧鈴聲並看到自己的遊戲表現。
（左）「清除色塊」點擊格子可翻轉其上下左右格子的顏色，將所有的格子都變成黑色即可過關。（右）「數字拼圖」點擊數字可移至空格處，將數字 1~8 從最左上角的位置開始向右依序排列，排完即可過關。
「加法謎題」在下方有兩個數字鎖，必須在上方的遊戲格中連結數字加總等於數字鎖，就可以將鎖打開，將兩個鎖都開啟即可過關。
「尋找鑰匙」點擊上方的格子可翻出數字，數字代表與鑰匙的距離格數，成功找到 3 把鑰匙即可過關。
第7步 由下方可切換到「History」查看自己每天起床所花費的時間，與遊戲所獲得的分數等級。
第8步 「Status」則可查看到每個遊戲的各項能力表現。不過這需要累積長時間的使用才可以看得出結果。
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