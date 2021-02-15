Tides 清新悠閒的跳島釣魚遊戲（iPhone, iPad）

釣魚是一種很修身養性的休閒活動，有時候一整天可能什麼都沒釣到，看似空手而歸，，

但其實內心的收獲卻是滿滿的！光是聽著海浪的拍打聲、溪河的流水聲，這些大自然的環境也足夠療癒身心了。

如果你也想感受釣魚那種沉靜的感覺，可以來玩玩看這款名為「Tides」（潮汐）的釣魚小遊戲，透過簡單的釣魚活動將釣到的各式特殊魚種售出賺錢，來建設自己的小島，解鎖並升級各種造型的新船，探索更多不同的島嶼，進行輕鬆又有趣的跳島釣魚活動。

釣魚不需要特別的技巧，只要將魚餌甩到魚影子的附近，魚兒們自然就會搶食，很容易就能釣起了，也不用擔心魚會跑掉，整個就是佛系釣魚啊！

透過在自家的小島上建立廣播塔，就可以隨時切換多首好聽的背景音樂，搭配上一波波的海浪聲，讓整個遊戲玩起來超舒壓，需要放空的時刻就可以打開「Tides」釣釣魚，可以幫助你暫時逃離現實生活帶來的緊張壓力唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tides: A Fishing Game

Tides: A Fishing Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Shallot Games, LLC.

Shallot Games, LLC. 官方網站： https://shallotgames.com/

https://shallotgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tides」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，可看到自己的角色在小島上發呆，跟著「光束」的指引，滑動螢幕上的小白點，將角色移動到指定的位置來正式展開跳島釣魚活動。

順利移動到定點代表你已經學會如何操控角色了，按下「Let’s Go!」點擊下方的「羅盤」開啟地圖，準備到第一個島釣魚囉！

第一個島是「Earthshore」，用同樣的方式操控船，移動到有魚影子的位置。

接著反向拖曳可拉出魚餌的拋物線，放開手後就能拋出，待魚上勾後，再點擊畫面任一處就能將魚釣起。

釣起後可查看這隻魚的相關資訊，點擊「Keep」將魚留下後，就可以再去釣其他的魚。

不過魚船的運載量有限，滿載時就必須先回家，無法再繼續釣。點開「Map」後，選擇「Return Home」。

回家後，剛剛釣的魚就會被換算成金幣，點擊「Collect」收集。

點開左上角的「面具」可看到目前的任務，達成的話就可以獲得額外的金幣或珍珠獎勵，如果不知道任務該去哪裡執行，在文字說明中會提到它的位置，或者也可以查看「光束」的指引。

只要跟著任務就可以一步步的建設升級自己的小島，不知道可以做什麼的時候，就是去釣魚賺錢就對了。

無聊時也可以在自己的小島上探險一下，就可以找到換裝的地方，或是更換背景音樂的方法哦！

而除了有任務外，在遊戲中還會給玩家每日的指定工作，可以在「Job Board」中查看，這些工作都有時間限制，完成也可以獲得豐厚的獎勵唷！