「ZMO Remover」照片橡皮擦工具，幾秒內就能從照片中移除任何不需要的東西！

「ZMO Remover」是一款 AI 照片橡皮擦工具，可以輕鬆的幫助使用者在幾秒鐘之內從照片中移除任何不需要的東西，例如無法避免入鏡的路人甲、破壞天空美景的電線、招牌上的文字、浮水印或是前男/女朋友（嗯？）

只要將照片上傳到網站上，再利用畫筆塗抹圈選，程式就會自動判斷要去除的影像並做適當的填補，就像所圈選的影像從來就沒出現在照片中一樣。

不過雖然效果真的很棒，但在使用上還是有點小技巧的，比方說盡量不要一次大範圍的圈選，對於背景比較複雜的照片，可依色塊分多次小區域的塗抹圈選，完成的影像會更看不出破綻唷！

提供的調整工具，包含可控制畫筆的筆粗，也可以返回上一步，使用滑鼠滾輪就能放大影像做更細微的圈選等編輯完成後，就可以直接將照片下載回來上傳的照片規格沒有限制，不過僅載回最大 720×720 的 JPG 圖檔，提供給大家參考

網站名稱：ZMO Remover 網站網址：https://remover.zmo.ai/

操作畫面：

打開網頁後，點擊虛線框選取照片或將照片拖曳到虛線框即可上傳





接著就可以使用畫筆圈選要去除的部份，下方可調整畫筆的粗細、返回上一步等





圈選後放開滑鼠，等待數秒就能看到去除的效果，接著再繼續將剩餘的部份一一去除隨著要去除的東西調整筆粗，分次去除效果會更好





最後點擊最右側的按鈕，就能將處理完成的照片下載回來效果相當不錯吧！就像那個牌子一開始就不在照片一樣