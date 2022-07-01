「Multiple Search and Highlight」可一次查找多個關鍵字的網頁搜尋工具

想要在網頁中搜尋特定的文字，只要按下「Ctrl + F」快捷鍵就能直接叫出搜尋欄，輸入關鍵字即可進行搜尋，，

不過這個方法僅可搜尋單一的關鍵字，如果想要一次查找多個關鍵字的話，可以來試試「Multiple Search and Highlight」這個瀏覽器擴充功能。

「Multiple Search and Highlight」可同時支援 Google Chrome、Edge 以及 Firefox 瀏覽器使用，預設利用空格來分隔關鍵字，就能將網頁中所有需要的關鍵字都找出來，也可以依使用習慣改用逗點、分號等方式來區隔不同的關鍵字。

而除了原有用 Hightlight 螢光筆的標示方式外，還可以透過在關鍵字前加上「b」加粗、「u」加底線等方式來標示不同的關鍵字。但若都沒有特別指定，程式也會自動使用不同的螢光筆顏色來標示不同的關鍵字唷！若有在網頁中查找多個關鍵字的需求，可以來參考看看。

操作畫面：

以 Google Chrome 為例，開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」完成安裝。





安裝好後記得將「Multiple Search and Highlight」的圖示固定到工具列上，日後需要搜尋多個關鍵字時，就可以點擊圖示展開搜尋欄。在搜尋欄中有顯示幾個標示的指令，想要用不同方式標示的話，就可以在關鍵字前加上指令代號。





預設是使用「空格」來區隔多個關鍵字，點擊「[]」可改用逗號、分號等方式。





接下來就來看看實際使用的畫面，在搜尋欄中輸入多個關鍵字，並利用不同的標示方式來呈現。





不過不加指令或在關鍵字前加上 r、h 似乎都是一樣會套用預設的螢光筆標示方式。所以如果單純想用色塊來區分，其實可以什麼指令都不加，程式就會自動使用不同的顏色來標示不同的關鍵字囉！