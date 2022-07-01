「Heritage Library」畫風多元的免費復古插圖庫，個人、商用皆可！

「Heritage Library」是一個專門收錄復古風格插圖的網站，所有的插圖都保證可 100% 免費使用，個人或是商業用途皆可，，

可用來製作包裝、明信片或是其它各種不同領域的設計作品當中。

目前共有 270 個插圖包，每個插圖包都至少可取得 3 張以上 PNG 格式的插圖，雖說是以復古風為主，但也包含著各種不同的主題，像是時尚、自然、動物、交通工具、神話、建築、醫療、節慶等，還有擬真、奇幻、線條、彩圖等多元的畫風，可以為使用者帶來更多的設計靈感。

不需要註冊登入就能直接將插圖包下載回來使用，不過缺點就是網站沒有提供分類目錄或是搜尋功能，只能逐一的瀏覽，想要尋找到適合使用的插圖就需要花費一些時間囉！但它的質感相當不錯，有需要的話，還是很值得花點時間來挖寶唷！

網站名稱：Heritage Library 網站網址：https://www.heritagetype.com/pages/free-vintage-illustrations

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到插圖庫的相關說明。往下滑動就可以逐一瀏覽所有的插圖包。





每個插圖包從預覽圖就能看到它的畫風與內容主題，下方則會顯示它所包含的插圖張數

，點擊「DOWNLOAD HERE」可進入插圖包的單頁。





在插圖包的頁面中，點擊「DOWNLOAD」開啟下載頁，就能將插圖包壓縮檔下載回來了。