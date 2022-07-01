超擬真打擊樂器！「Rassel」內含 4 款樂器，搖晃手機即刻加入演奏！

       

有時 KTV 會提供像鈴鼓之類的打擊樂器，讓大家可以在唱歌的時候自由加入一點小伴奏，如果自己在家裡與親朋好友聚會聽歌、唱歌時也想要用小樂器來炒熱氣氛的話，，

可以來下載「Rassel」這款 App。

「Rassel」內含 4 款打擊樂器，分別是 Egg、Shaker、Tambourine 以及 Bells，全都是可以透過搖晃手機來演奏的小樂器，每一款都有提供 3 種強度的聲音緊密度，越鬆散聽起來聲音會越響亮，另外也可以在設定選項中將響度提高，在演奏時會更有存在感。

程式也允許使用者在 iPhone 播放音樂的情況下，使用「Rassel」的樂器來伴奏，自己一個人也可以很嗨！從下方這個範例影片，就可以了解它的用法以及效果，有興趣的朋友，可以來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Rassel
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Klevgrand Produkter AB
  • 官方網站：https://klevgrand.com/products/rassel
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Rassel」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以看到第一款的 Egg 蛋型樂器，試著搖晃一下手機就可以聽到它所發出的聲響。左右滑動可以切換其它的樂器，而下方則可以視需求調整它的鬆緊度。



    點擊右上角的「齒輪」可展開設定選單。若想要邊播音樂邊使用「Rassel」的話，可將「Background Audio」開啟。「Loudness」可調整樂器的響度。

    最後更新：07-01, 2022 下午 4:03

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