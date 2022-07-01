[限時免費] Alti-meter 簡單又好看的高度計

如果你是喜歡爬山的朋友，身上帶個高度計也是很正常的，這樣就可以在爬山的時候，，

隨時知道自己所在位置的高度，而最方便取得的高度計當然非手機莫屬啦！不過要讓手機可以呈現高度，就必須另外安裝像「Alti-meter」的 App。

「Alti-meter」是目前正在限時免費中的一款高度計 App，可在公尺與英呎之間輕鬆切換，開啟程式就能立即查看當前的高度，還會自動記憶曾經到達的最高高度。另外也有提供 Widget 可以使用，加入桌面或是鎖定畫面左側的 Widget 工具列表，不需開啟主程式就能快速查看，或者搭配 Apple Watch 使用更方便！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Alti-meter 軟體語言：英文 開發人員：albertopasca.it 官方網站：https://www.albertopasca.it/whiletrue/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Alti-meter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以查看目前所在位置的高度。不過初次使用需先允許程式讀取位置資訊。預設顯示公尺單位，在下方可切換為英呎單位。





之後到桌面長按進入抖動的編輯模式，點擊左上角的「＋」就可以選擇加入「Altimeter」小工具。





有兩種小工具尺寸可以選擇。





加到桌面或是 Widget 工具列表中，都可以方便查看唷！