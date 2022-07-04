「Puzzle&Math」數學算式連線遊戲，多種連線方向你能找出正確那一個嗎？

「Puzzle&Math」是一款將數學運算加入連線消除元素的益智遊戲，在一堆數字與運算符號格子之中，找出所有合理的算式，，

必須將所有的格子都使用到才能過關。

遊戲共設計了 300 個關卡，每 10 關為一個階段，每成功挑戰一關就能獲得一顆星，必須獲得足夠的星數才能再解鎖下一階段。玩法及算式的組成都很簡單，就是基本的加減乘除運算而已，不過數字與運算符號的排列可不像一般習慣的橫向條列，玩家選取格子的順序將會影響算式的成立與否，有時順著來不行，就要記得反著來試試哦！

選取格子時，畫面上方都會顯示目前選取的算式內容，可幫助玩家來判斷連線的方向是否正確。如果實在解不開，在關卡中都有提示可以使用，可以直接顯示一組算式的連線順序，輔助過關。

一開始也許會覺得算式太過簡單，但那是給玩家們熟悉玩法的機會，之後使用的數字與運算符號會越來越多，也就會越來越有挑戰性啦！很適合給正在學習四則運算的小朋友來玩，喜歡數學的大朋友也很適合哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Puzzle&Math 軟體語言：英文,日文 開發人員：Koji Sato 官方網站：https://sites.google.com/view/kojisato/home/app 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就可以直接進入關卡，每個階段的關卡都是開放的，可以任意選擇挑戰，但想要解鎖下一階段就必須先拿到 7 顆星。點入第一關，可以先看到簡單的教學，總之就是透過滑動連線，選取合理的算式，將所有的格子都用完就可以過關囉！





第一關很簡單，先讓玩家們練習連線寫出算式，連線選取格子時上方就會顯示目前的算式。只要成立就可以消除。將所有的格子都用到且算式皆成立即可點擊右側的箭頭進入下一關。





有些時候，選取算式的方向很重要，正向不行，記得可以反向試試。





後續的關卡，數字與運算符號會越來越多，如果不知道該從哪裡下手，可以點擊上方的「電燈泡」，就能看到一組算式的連線順序囉！不過免費的提示有限，之後就要看廣告取得了。