「The Typing Cat」英文打字練習工具，有練習、測試還有小遊戲！

想要電腦打字打得快，練習是唯一的途徑！無論是透過跟別人聊天，或是打開一個空白的 Word 檔、純文字檔，，

照著書本上的文字來輸入都是可以達到練習的效果。不過只是漫無目的的照書打字，可能會有越打越無聊的感覺，如果可以來點小測試或是加點遊戲的成分，練習起來會更有勁。

如果你想練習的是英文輸入，那麼可以到「The Typing Cat」這個網站來試試，它主要提供三大功能，包含課程、測試與遊戲。從來沒有嘗試過英文輸入的初學者，只要透過基礎的打字課程就能逐步熟悉每個按鍵的位置。

當手指已將 26 個英文字母的位置都記熟後，就可以進入到測試的單元，測試有 1 分鐘、3 分鐘以及 5 分鐘可選擇，當測試時間結束後，就會公佈打字的正確率、打字速度以及排名，如果想要保留自己的成績，可以選擇註冊帳號，單純練習的話，不需註冊也可以使用哦！

另外還有小遊戲的部份，遊戲分為簡單與困難兩種等級，簡單等級會包含 3000 個常見的單字，而困難等級則是隨機的詞句，有時還會加入標點符號。遊戲開始時，單字們會從天而降，在掉到底部之前需正確輸入消除單字，否則累積錯過達一定數量就會結束遊戲囉！不過在遊戲當中還有機會可以獲得一些輔助功能，像是暫停、清除、減速等，都可以幫助使用者爭取更高的得分。玩起來還挺刺激的，可以在玩樂當中不知不覺提升打字的速度唷！

網站名稱：The Typing Cat 網站網址：https://thetypingcat.com/

操作畫面：

在首頁左下方就可以看到三個功能按鈕，分別可以練習、測試與遊戲。





如果是初學者的話，可以從練習開始。網站提供蠻多不同的打字課程，不過只有開放「Basic」可免費體驗。





「Basic」裡包含 15 堂的基礎課程，每堂課裡都有指定要練習的按鍵，一一跟著練習就能逐步熟悉它們的位置囉！





測試的部份，在上方可選擇要測試的時間，接著按下任一按鍵就能開始測試。





開始測試時，上方都會即時顯示當下的測試資訊，當時間結束後，才會公佈該回合的總測試成績。





遊戲的部份提供兩種難度可選擇，依自己的程度來選擇挑戰吧！





開始遊戲時，單字會由上而己，在觸底之前正確輸入即可消除，其中會有一些有顏色的單字，成功輸入就可以獲得輔助工具，在上方「Missed」格子下方會顯示目前已獲得的輔助工具，輸入工具上的單字即可使用。





第一次獲得輔助工具時，會有像下圖的說明畫面，這邊有說明每一個輔助工具的作用，可以參考。