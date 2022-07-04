[限時免費] freeland 療癒型 App，一個專屬於你的祕密基地！

       

有沒有突然很想到一個沒有人的地方，一個人吹吹風、看看風景、散散步的時候？但生活在都巿叢林的我們卻不容易隨時找到這樣可以放空腦袋、放鬆心情的地方。好在人的想像力是沒有侷限的，只要下載「freeland」這個 App，，

就能隨時隨地讓自己進入一片無盡的大草原之中。

「freeland」是一個很有趣的療癒型 App，只要打開它就能讓自己的思緒進入到另一個無邊際的空間當中，在那裡有一片草原，有徐徐吹來的微風，有花海、有夕陽，還有幾個能夠戲水的池塘，偶爾還能遇見可愛的小動物們，搭配著不間斷的音樂，營造出一個相當舒壓的氛圍。

拿起手機，往四面八方環繞，還能看見不同的風景，在畫面中會有一位少女代替使用者在草原中體驗各種的活動，除了可以四處的走動外，還能騎單車、彈樂器、游泳、野餐、冥想、讀詩、畫畫等，當心情不好的時候，她也能代替你在沒有人的大草原上吶喊或是放聲大哭（不過這部份其實有點驚悚 😏）。

剛開始預設的天氣是晴朗的白天，你也可以自由的調整成雨天、夜晚、黃昏等不同狀態的天候或時刻，當專注的在探索大草原的時候，原本煩惱的事，就會被暫時拋到腦後啦！它不能算是一款遊戲，但絕對是可以幫助放鬆的好東西哦！有興趣的朋友，就一起來這片大草原上走走吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：freeland
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Li Yang
  • 官方網站：https://www.pinx.studio/freeland
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「freeland」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次來到這裡，會有一些小小的介紹與操作教學，但都很簡單。拿起 iPhone 環繞四周一圈，就能看到不同的景色哦！



    點擊螢幕就能開始自由走動。點擊下方的「freeland」即可開啟更多的選單。



    在選單裡有很多可以做的事，像是騎單車、野餐、冥想等，選擇後就能看到少女不同的活動面向。



    「花籃」的部份，可以讓少女在所在位置下搜尋草藥植物，找到的植物還可以有後續的互動項目，例如蒲公英就能選擇要吹散它還是收集。有些還能戴在頭上或是製作成食物。



    當要少女做某項活動時，別忘了自己也要跟著一起做，才能達到真正的放鬆。



    演奏樂器的時候，還能吸引動物來欣賞哦！超可愛的啦！



    還可幫少女更換衣服、髮型等。



    最後，偶爾嘗試一下不同的天色、天氣也很不錯唷！在選單中點擊「太陽」就能變換囉！

    最後更新：07-04, 2022 下午 5:06

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