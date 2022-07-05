[限時免費]「Toybox」需要左右開弓的射擊休閒遊戲

「Toybox」是一款需要左右開弓的射擊休閒遊戲，結合射擊與方塊消除兩種玩法，而且是一次上場！在開始遊戲時，，

左手需要控制太空船射擊敵人，而右手則要同步調整方塊的位置，以便讓 3 個同色的方塊能夠排列在一起消除，一邊要躲避敵人的攻擊，一邊還有時間的壓力，相當考驗玩家左右腦的協調性。

當左邊在消滅敵人的時候，右邊就可以獲得方塊，而消除方塊則可以幫助玩家一口氣清空場上的所有敵人並提升太空船的攻擊力，爭取更多的生存空間來獲得高分。開發者有提到，敵人出現的時機與位置並非隨機變動，每週面對的敵人都會是同樣的模式，讓玩家有機會可以透過記憶來提高得分，但一週後敵人的配置就會進行更新，為玩家帶來新的挑戰。

實際試玩一開始還真是不容易，要面對敵人無情的攻擊，還得一邊注意方塊的排列，如果太認真在消滅敵人，就會錯過調整方塊位置的時機，但專注在排列方塊的話，又很可能被敵人的子彈攻擊而失敗，整個手忙腳亂的感覺。不過多玩幾次之後，就能比較掌握要點，分數也就能夠越玩越高啦！有興趣的朋友，一起來挑戰看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Toybox 軟體語言：英文 開發人員：Barrel of Donkeys 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 12.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Toybox」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，需要使用左右手的大姆指分別按下左右兩側的「PLAY」按鈕才可進入遊戲。





接著就會有幾個步驟的教學說明，可以了解一下。





用左大姆指來控制左邊的太空船射擊敵人，右大姆指調整右邊的方塊落下位置，將 3 個相同顏色的方塊排列在一起，就可以消除。





消除方塊時，可一口氣清空畫面中所有的敵人，也能提升太空船的攻擊力。但得小心敵人除了會從四面八方飛入外，還會開始射出子彈，如果不小心被子彈攻擊，就會失去一條命，每回合有 3 條命可以用，用完就會 Game Over 啦！





遊戲有提供 3 種控制模式，可在首頁右上角點入「SETTINGS」來修改。