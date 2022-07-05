「Crayon」可將任何 SVG 變成動畫、加入手繪風格的小工具

       

「Crayon」是 designstripe 旗下的一個免費圖片編輯服務，可以將任何的 SVG 向量圖加入動畫效果，讓圖片看起來更加生動。使用者可以自行調整動態效果的強度、速度與線條的粗細，，

另外還有兩種填充效果可以選擇，能創造出一種像是使用蠟筆手繪的感覺。如果你不需要動態效果，網站也支援在靜態模式下，加入手繪效果唷！

完成編輯後，靜態圖片可選擇保存為 SVG、PNG 或是 JPG 格式，動態則可儲存為 GIF 或 Lottie。操作簡單而且效果相當不錯，適合使用在網站的歡迎畫面、應用程式、登錄頁面或是電子郵件的插圖當中，可以帶來更活潑的氛圍哦！

 
  • 網站名稱：Crayon by designstripe
  • 網站網址：https://designstripe.com/crayon
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊右側的虛線圈就可以上傳 SVG 檔案，如果只是想嘗試一下，也可以利用網站提供的 9 張範例圖片來試用。



    將檔案上傳後，就可以利用左側的功能來調整圖片的動態效果。預設是套用動態效果，如果是要製作靜態圖片，可切換到「Static」。



    點擊「Normal fill」可展開填充材質選單，「Hatching fill」就能創造蠟筆手繪的效果。



    還可以調整動畫的速度、線條的失真程度、粗細以及角度。最後就可以點擊「Export」準備匯出保存啦！



    在左邊就可以點擊下載想要保存的格式囉！

    最後更新：07-05, 2022 下午 12:17

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