[限時免費] Twist Spinner 扭扭樂隨機指令轉盤小工具

       

《扭扭樂》是一款很常見的派對遊戲，會在地板上鋪上一張墊子，墊子上會有四種顏色的圓形圖案，，

通常是兩個人一起玩，參與的玩家需輪流轉動轉盤，並依指令將特定的手或腳擺放在某個顏色的圓形上，看誰能撐到最後就是贏家！

如果你家也有這款遊戲，但那重要的轉盤不見了或是壞掉了，又或是覺得使用轉盤有點缺乏樂趣的話，可以下載「Twist Spinner」這款 App 來取代。它可以設定一次一個玩家或最多三個玩家來進行，除了基本的左手、左腳、右手、右腳與藍、黃、紅、綠四種顏色的組合外，開啟 Air 模式，就會再混入舉在空中的選項，當指令出現時，還會播放語音提示，不用一直盯著螢幕也可以輕鬆的玩！

透過點擊螢幕、定時更換或是語音控制，就能讓程式切換下一個指令，計時器的部份最短可設定 7 秒，最長則為 20 秒，可視遊戲進行的節奏來設定。若想要使用語音控制則必須在手機設定中開啟語音控制功能，才能透過說出「TAP NEXT」切換下一個指令唷！想玩《扭扭樂》又缺少指令轉盤的話，可以來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Twist Spinner
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Anthony Harvey
  • 官方網站：https://anthonyharveyapps.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Twist Spinner」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用畫面：

    開啟程式後，預設單一玩家模式，開啟「One Player at a Time」就可以輸入兩位玩家的名字，要三個人玩也沒問題。



    接著看是否要使用定時切換的功能，需要的話就開啟「Timer」並設定需要的秒數。最下方的「Air」就是加入舉在空中的選項，可視需求開啟。最後，點擊「START」就可以開始遊戲啦！若不是定時切換，就需手動點擊螢幕來啟動。



    開始時，就會在畫面上出現指定的顏色與部位，並會透過英文語音提示。

    最後更新：07-05, 2022 下午 4:04

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