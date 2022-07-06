「Everyone Draw」任何人都可以來畫畫的無邊界線上畫布

「Everyone Draw」是一個線上的繪圖平台，在這裡你可以與世界各地的人一起享受畫畫的樂趣，它提供一張無邊界畫布，，

與 16 種不同的畫筆顏色，只要找到一片淨土，就能使用滑鼠開始畫畫。

採用像素畫的方式，需要用滑鼠一格一格的堆疊出想要的圖案，若要繪製比較大型的作品，就需要花費許多的時間囉！目前已有非常多的作品在這張畫布上，可以自由的移動查看，放大欣賞更多的細節或拉遠看到更細緻的畫面，感覺相當的有趣！

若想與好友一起畫畫，網站也有提供開新畫布的功能，只要將生成的網址分享給其他的朋友，就可以一起在同一張新畫布中畫畫啦！雖然這裡是一個自由的空間，不過站長還是有做出一些規範，比方說禁止色情、仇恨、暴力、歧視等內容，而且期望使用者尊重別人的創作，努力創造而不是破壞唷！喜歡畫畫的朋友，一起來試試吧！

網站名稱：Everyone Draw 網站網址：https://everyonedraw.com/1/0/0

網頁畫面：

打開網頁後，可以看到正中心的位置相當的熱鬧呢！滿滿的畫全都緊密的連在一起。





使用滑鼠游標四處拖移就能看到更多的創作。





使用滑鼠滾輪就可以縮放畫布，更仔細的查看每一副畫作。





將畫布拉大到一個程度後，就可以看到像素格，找到一片空白的地方，就可以使用右側的顏色來畫畫囉！





不過要一格一格的點真的好累哦！不知道那些精緻的作品要花多少時間才能完成，真是超強的啊！如果想自己開一張新畫布與好友一起畫的話，可點擊左上角的「New」圖示，就可以獲得一張全新的畫布囉！將網址分享給好友，就能一起畫畫了。