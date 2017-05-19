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Icecream Screen Recorder v4.85 可標重點、畫箭頭的螢幕錄影/螢幕抓圖二合一工具

2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v4.85 最新版。

有著一個非常可口的名稱的 Icecream Screen Recorder 不但完全免費，還提供了螢幕抓圖、螢幕錄影兩大功能，讓我們可以在類似的操作畫面中快速紀錄電腦中的畫面變化與細節。

跟一般類似的軟體不同的是，使用 Icecream Screen Recorder 不管是在錄影或抓圖時，都可直接在畫面中用線條、方框、箭頭與文字..等方式，以不同色彩畫出你要表達的意思或圈出畫面中的重點，方便觀看影片的人可以清楚知道你拍這些畫面的意思（錄影時亦可同步講話、錄音）。

此外，在螢幕抓圖的部份，除了直接存成一般圖檔放在電腦中之外，還支援了圖檔即時上傳、分享功能，只要在抓圖時按一下「URL」按鈕，便可直接上傳指定區域的畫面到網路上、馬上分享圖檔網址，不用再到處找貼圖空間囉！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Icecream Screen Recorder
  • 軟體版本：4.85
  • 軟體語言：英文、簡體中文、法文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：49.0 Mb
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://icecreamapps.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 Icecream Screen Recorder 軟體、開啟之後，點一下左上角的「Capture video」按鈕即可進入錄影模式。

Icecream Screen Recorder-01

 

第2步  先用滑鼠左鍵在螢幕中你要錄影的位置圈出一個範圍，只要有在虛線方框中的畫面，都會被錄影下來。設定好錄影範圍後，按一下「Rec」按鈕，便可開始錄影。

Icecream Screen Recorder-02

 

第3步  錄影時，可隨時按下「Draw」按鈕開啟畫板功能，透過鉛筆、方框、圓形、箭頭、文字與橡皮擦…等各種功能，即時在錄影畫面中標出重點或打上注意事項、文字訊息。

此時，也可按「Pause」暫停，畫完重點再繼續錄，或按「Stop」完成錄影工作。

Icecream Screen Recorder-03

 

第4步  按下「Stop」按鈕、錄影完成後，回到軟體主視窗便可看到已完成錄製的影片，如果要抓圖的話，可以按上方的「Screenshot」按鈕。

Icecream Screen Recorder-04

 

第5步  抓圖方法跟錄影方法都差不多，先用滑鼠左鍵框出要抓圖的範圍，按下「Screenshot」按鈕便可抓圖、存檔。或按「URL」按鈕，在抓圖完後自動將圖檔上傳到網站上，分享給其他朋友看。

Icecream Screen Recorder-05

 

第6步  其他設定畫面…

Icecream Screen Recorder-06 Icecream Screen Recorder-07

 

可針對各項操作設定不同的鍵盤快速鍵….

Icecream Screen Recorder-08

 

 

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  1. baby 說道：
    11-26, 2016 at 下午 4:50.20

    您好,想請問,我用繪圖工具完,比如用了一個紅色方框,想接著錄,為什麼方框不會固定,還會跟著跑呢?

    謝謝!

    回覆
  2. jumy 說道：
    11-17, 2015 at 下午 2:37.18

    請問不來恩，可不可以加入中文註解，測試的結果只能加入英文註解

    回覆
  3. thomas j luo 說道：
    03-15, 2015 at 下午 12:54.11

    多謝不來恩 說明詳細 肯定是個粉實用粉棒的軟體

    回覆
  4. DODO 說道：
    01-08, 2015 at 上午 10:04.47

    介面設計簡單大方，感覺蠻好用的！
    感謝詳細講解！！
    趕緊來試用！！

    回覆

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