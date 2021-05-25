用 ShareX 錄製網路課程、螢幕錄影（免費、無廣告、不用註冊）

隨著武漢肺炎疫情加劇，學生們被迫停課在家自學，很多老師也被迫變成網紅搞直播、線上教學。雖然直接視訊直播比較有互動、能直接掌控學習狀態，，

不過錄影時的打光、黑板上文字內容的呈現 … 等細節就比較不好控制。

如果換一種方式把教學內容簡化成 Power Point 簡報檔或存成一張一張的圖片來展示，再透過螢幕錄影工具搭配旁白講解來錄成影片檔，也許比較能掌握一些細節，學生們也能看得比較清楚。

很久之前曾經介紹過一些免費的螢幕錄影軟體，不過有些後來已經停止開發、下載，有些變成付費軟體，有些用了幾次就不給用要註冊了。如果你有螢幕錄影的需求，可以試試看免費的 ShareX 抓圖軟體，它不只可以抓圖，還能錄下螢幕中的畫面、輸出成 MP4 或其他格式的影片檔，方便我們上傳到 FB 或 YouTube 做成線上課程或在指定時間直播，而且沒有什麼使用限制，相當簡單好用。

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一、安裝軟體、切換成中文界面

將 ShareX 軟體安裝好、啟動之後，在桌面右下角的 ShareX 圖示上按一下滑鼠右鍵再點「Application settings…」。接著在「General」選單裡面找到「Language」、切換成「繁體中文」。

二、設定螢幕錄影的畫質、視訊源、音訊源

第1步 接著在 ShareX 圖示上按一下滑鼠右鍵再點「任務設定…」， 在「螢幕錄製」選單中可以設定錄影時的 FPS、是否顯示滑鼠指標、是否顯示倒數計時… 等功能，接著按「螢幕錄製選項…」按鈕。

第2步 「螢幕錄製選項…」視窗中我們可以自行指定視訊源、音訊源與視訊音訊的編解碼器，另外使用時必須要有 FFmpeg 的支援，如果有出現要你下載 FFmpeg 檔案的話請記得按下載。

三、選定範圍、開始錄製

第1步 在桌面右下角的 ShareX 圖示上按一下滑鼠右鍵再點「擷取」→「螢幕錄製」，接著用滑鼠左鍵選取你要錄影的範圍，有被框選的部分就會被錄影下來，錄影的同時也可用電腦的麥克風說話、錄下說明與旁白。

如果要停止錄影的話，請按方框左下角的「Stop」。

第2步 停止錄影之後，桌面右下角會顯示「ShareX – 任務完成」的訊息，點一下就能開啟剛剛錄好的影片檔。

第3步 或者也可以在 ShareX 圖示上按一下滑鼠右鍵再點「截圖資料夾…」，查看目前已完成的截圖或錄影檔。錄好的影片直接把它上傳到 FB 或 YouTube 去就可以囉。