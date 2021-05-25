[限時免費]「小怪獸之舞」中英文有聲動畫故事書（iPhone, iPad）

       

孩子們回到學校的日子彷彿還有點遙遠的感覺，家長們真的辛苦了！雖然一部音樂動畫故事可能幫不上太大的忙，但至少可以為您爭取到幾分鐘的寧靜。「小怪獸之舞」是一款限時免費中的有聲動畫故事書，，

包含中、英文兩種版本，可依小朋友的狀況來自由選擇。

「小怪獸之舞」是一部在疫情下所誕生的故事書，適合六歲以下的兒童來閱讀。內容是關於一隻小狗與一位充滿藝術天分的小女孩的故事，透過簡明易懂的比喻來解釋病毒的傳播，讓小朋友可以容易理解目前身處的狀況，引導他們當生活受到疾病的影響時，要如何穩住生活的節奏並找回內心的活力。

中文版配音是由名模林志玲獻聲演出，英文版則是由丹尼斯歐海爾（Denis O’Hare 東尼獎得主）來朗讀，插畫的部份是美國知名的漫畫家 Guy Gilchrist 所繪製，故事內容則是由作家羅怡華所創作，再加上由古典音樂權威 Deutsche Grammophon (DG) 錄製，拉威爾的《華爾滋》部分選曲，最終組成了這一部優質的音樂動畫故事繪本。

其在 Google Play 也有上架，不過目前並沒有加入限時免費的行列，目前售價為 NT$94。如果家中有六歲以下的小朋友，不妨可以讓他們閱讀看看唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：小怪獸之舞
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Madeleine Editions Inc
  • 官方網站：https://madeleineeditions.com/zh/stories/monster-dance/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「小怪獸之舞」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    使用畫面：

    開啟程式就可以選擇要閱讀中文或英文版。接著向左滑動就能翻頁囉！



    中文版與英文版因為是不同的人配音，閱讀起來的感覺也有點不太一樣，如果小朋友有在學英文的話，兩個版本都可以看看。

    最後更新：05-25, 2021 下午 2:41

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