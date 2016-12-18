曾經有過一段輝煌時期的 ACDSee 看圖軟體現在也推出 20.x 版了。

儘管網路上早就有許多更簡單好用的免費看圖軟體如 IrfanView, XnView, Honeyview 與 FastStone Image Viewer…等等，不但操作更簡單且還都有中文版，不過許多人還是執著於 ACDSee 這個名字，就算它已經歷經多次翻天覆地的大改版了。

幾經改版後的 ACDSee 看圖軟體長得跟以前完全不一樣了，與過去不同的是，現在的 ACDSee 早就不像以前那樣臃腫肥大，界面反而變得更加簡化、功能藏得更好，用起來甚至比以前更好用、更輕快。

目前最新版的 ACDSee 已更新到 v20.1.0.587，繁體中文版的部分還維持在 ACDSee 18，兩個版本的操作界面跟功能看起來差異不大，主要功能大概就「管理」、「檢視」、「編輯」三大功能，許多更進階的功能可能都轉移到同公司的其他附加軟體去了，如 ACDSee Photo Edito, ACDSee Video Converter Pro, ACDSee Video Studio… 等等。

如果你一直都是 ACDSee 的愛用著，維持在 ACDSee 18 繁體中文版其實也夠了，或者可以下載 v20.x 來試試看一些新的管理與檢視功能。