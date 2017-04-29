2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v5.20 最新版。

介紹過許多看圖軟體，很多人可能還在用 ACDSee，不過我最常用的還是 IrfanView 跟 XnView。如果你喜歡功能超簡單、開啟速度也快的純看圖軟體，除了先前介紹過的 Imagine、Vieas 或 FreeVimager 之外，還可以試試看下面這個超簡單、速度超快的 Honeyview 圖檔預覽工具。

與其他功能複雜、定位較為進階的圖檔管理工具不同的是，Honeyview 只提供一個簡單的圖檔預覽視窗，只要設定好檔案關聯，以後只要點兩下圖檔，即可使用 Honeyview 軟體快速開啟、預覽圖檔內容。甚至還支援直接預覽 ZIP, RAR, 7z, ISO.. 等壓縮檔中的圖檔！

瀏覽多張圖檔時，除了可透過畫面下方的簡易導覽工具來切換或旋轉、放大/縮小圖檔，亦可用鍵盤左、右鍵或滾動滑鼠滾輪來切換上一張、下一張， 或按「空白鍵」跳下一張、按「Alt」＋「Enter」切換全螢幕檢視。除此之外，視窗左上角還有個「EXIF」按鈕，按一下按鈕便可快速顯示記錄在檔案中的相機廠牌型號、拍照日期、焦距、快門、光圈、ISO… 等各種數值與資訊，還能顯示 GPS 定位等資訊。

而 Honeyview 也支援滑鼠右鍵快速預覽與簡單的批次轉檔功能，只要在圖檔上按一下滑鼠右鍵，不需開啟圖檔亦可在滑鼠右鍵選單中看到縮圖，轉檔的部分支援了旋轉、自動依 EXIF 資訊轉正、重設大小、檔案格式轉換…等功能，亦可透過鍵盤與滑鼠的各種快速鍵設定，提供更多快捷操作支援。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Honeyview

Honeyview 軟體版本： 5.20

5.20 軟體語言： 繁體中文、英文

繁體中文、英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 7.45 MB

7.45 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10（32/64位元）

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10（32/64位元） 官方網站： Bandisoft

Bandisoft 軟體下載： 按這裡

主要功能：（轉貼自官方網站） 超快的渲染及最佳化圖像處理。

支援 BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, 和 PPM 格式。

支援 RAW 圖像格式，包含 DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2, 和 RAF。

支援直接檢視壓縮檔案格式為 ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ, 和 EGG 內的圖像。

支援 ‘幻燈放映’ 功能，以一定的時間間隔來顯示多個相片。

功能，以一定的時間間隔來顯示多個相片。 ‘相片資料夾’ 功能讓您可以存放任何喜愛的相片在其中。

功能讓您可以存放任何喜愛的相片在其中。 EXIF (可交換影像檔案格式) 可於圖像檢視中使用。

使用在相片中的 GPS 資訊來讓您可在 Google 地圖直接定位檢視。

使用方法：

第1步 將軟體安裝好、設定好 Honeyview 與各種圖檔的檔案關聯之後，日後在圖檔上按兩下滑鼠左鍵，即可快速開啟、瀏覽圖檔畫面。

第2步 點一下左上方的「EXIF」按鈕，可直接以覆蓋畫面的方式顯示關於照片的各種詳細資訊。

第3步 看圖時，可以在圖檔上按一下滑鼠右鍵，執行其他額外的設定或調整功能。

第4步 當我們在資料夾或桌面中整理圖檔時，如果不想用整個視窗開啟圖檔，也可直接在圖檔上按滑鼠右鍵，右鍵選單中會出現一個小小的縮圖，點一下縮圖可開啟檔案或點上面的「使用 Honeyview 轉換」來執行單一檔案或多個檔案的批次轉檔工作。

第5步 「圖檔轉換」功能…可支援旋轉、重設大小、檔案格式轉換…等。

其他設定….. (開啟 Honeyview 軟體後，在視窗中間按一下滑鼠右鍵再點「組態」，或按 F5)