2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v1.0.35.1 最新版。

JPEGView是個小巧、速度快的看圖軟體，雖然名為JPEGView，不過它不只可以瀏覽JPEG格式的圖檔，還可支援BMP, PNG, GIF與TIFF等常見的圖檔格式。

儘管網路上看圖軟體的種類相當多，不過 JPEGView 還是有其簡單、速度快、精簡實用的優勢。當我們開啟JPEGView程式時，馬上會出現開啟檔案的視窗，選取你要瀏覽的圖檔後即可使用全螢幕的方式瀏覽完整的圖檔畫面。

瀏覽時，除了可以用滑鼠滾輪放大縮小、用鍵盤的←左、→右鍵切換上一張或下一張圖之外，也可直接用鍵盤↑上、↓下鍵翻轉圖檔，更可快速顯示EXIF與各種圖檔資訊..等，此外還可依照自己的需求用滑鼠手動微調照片的傾斜角度，還內建了相當多個實用的色彩微調工具，讓我們快速幫照片做些增色或色彩強。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： JPEGView

JPEGView 軟體版本： 1.0.35.1



1.0.35.1 軟體語言： 英文 （支援多國語系，尚無繁體中文語言檔）

英文 （支援多國語系，尚無繁體中文語言檔） 軟體性質： 免費軟體 （GNU GPL）

免費軟體 （GNU GPL） 檔案大小： 536KB

536KB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7

Windows 2000/XP/Vista/Win7 官方網站： http://sourceforge.net/projects/jpegview/

http://sourceforge.net/projects/jpegview/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 JPEGView 軟體下載回來、解壓縮後，直接執行資料夾中的「JPEGView.exe」檔案即可開始使用。

第2步 開啟 JPEGView 程式之後，會先出現一個「開啟舊檔」的視窗，請直接從資料夾中選取你要檢視的圖檔。

第3步 接著我們便可直接使用全螢幕的方式檢視完整圖檔畫面，看圖時可直接使用鍵盤上的左、右鍵來切換上一張或下一張圖檔，用上、下鍵來翻轉圖檔。另外也可使用滑鼠滾輪放大、縮小圖檔畫面。

當我們將滑鼠指標移動到畫面下方時，會出現一個小小的看圖工具列，可直接按工具列上的按鈕執行一些簡單的操作，譬如說按最右邊的「i」按鈕可以顯示圖檔資訊。

第4步 將滑鼠移動到視窗下方，會有另外一個圖檔編修工具列，可直接勾選上面的選項再依照你的需求調整畫面的色彩、對比...等等各式設定。

第5步 在圖檔上按一下滑鼠右鍵，還有一些設定與功能。