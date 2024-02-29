Imagine v1.5.0 可支援 Unicode 的免費看圖軟體！

Imagine是個好用且速度相當快的看圖軟體，在功能與軟體效能方面跟IrfanView比起來幾乎毫不遜色（除了批次轉檔功能弱了些），當然運作速度比ACDSee好很多，而且還免費。最主要的是Imagine在軟體設定與操作模式方面可以微調的部份相當多且細緻，不但可以自訂鍵盤快速鍵來執行特殊指令或編輯功能，還可自訂多組滑鼠操作模式，讓使用者完全按照自己的習慣與喜好更改軟體操控方式。

整體而言Imagine的功能似乎跟IrfanView很有得拼，，

另外，Imagine軟體支援包含中文在內的17國語言介面，除了一般版本之外，還提供了Windows 2000以上版本適用的Unicode版，在瀏覽簡體與日文圖檔或資料夾時不會出現檔案錯誤，也可正常顯示檔案名稱。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Imagine

Imagine 軟體版本： 1.5.0

1.5.0 軟體語言： 中文（內建多國語系）

中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體（自由贊助）

免費軟體（自由贊助） 檔案大小： 3.74 MB

3.74 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10/11

Windows XP/Vista/7/8/10/11 官方網站： https://www.nyam.pe.kr/dev/imagine/

https://www.nyam.pe.kr/dev/imagine/ 軟體下載： 按這裡

Imagine 看圖軟體特色功能： 支援GIF, BMP, PNG, JPG, TIF, ICO...等38種常見的圖檔格式 可將GIF動畫的多張畫格分解出來（指定畫格或全部畫格） 展示照片的EXIF資訊 支援Unicode 支援包含中文在內的17國語言 提供縮圖預覽模式 支援螢幕抓圖功能 支援批次轉檔功能 支援Slideshow幻燈片瀏覽模式 支援 並排顯示 （Tiled view）功能，適用於遊戲或網頁素材樣式的瀏覽 支援多種圖檔編輯、增效、濾鏡與色彩調整功能 可調整、設定的細節與選項相當多 可自訂滑鼠操作模式，並重新命名為自己的組態檔 可自訂鍵盤快速鍵，透過自選按鍵執行各種指令

一、切換成中文介面的方式

第1步 如果你是下載.exe安裝版，安裝完成後會出現一個選擇檔案類型的視窗，請按一下〔select all〕按鈕全選後，再按一下〔確定〕即可設定完成。如果是下載ZIP檔的免安裝版，可以在開啟軟體後，按〔選項〕→【檔案關聯】來做設定。設定好之後，以後在圖檔按兩下時，都會自動以Imagine軟體執行快速瀏覽。



第2步 剛安裝好軟體時，如果你想切換成中文介面的話，請開啟軟體後依序按下〔Options〕→【Language...】。



第3步 接著在視窗中點選「TraditionalChinese」，再按一下〔確定〕按鈕即可。



第4步 如圖，整個軟體就會被我們切換成中文介面囉。