MP3 Toolkit v1.6.3 超強 MP3 轉檔/抓音軌/改標籤/合併/裁切/錄音，6合1轉檔工具

MP3 Toolkit 是一個功能相當完整的 MP3 轉檔工具可協助我們將 MP3 或其他各種格式的音樂檔轉成 WMA, OGG, WAV, FLAC, AC3, AAC, ARM… 等格式。還能將 CD 裡的音樂轉成一首一首的 MP3抓好音軌後如果沒來得及處理 ID3 標籤等內容，

MP3 Toolkit 裡面一樣提供了標籤編輯、轉換、加封面與歌詞編輯等功能。

如果有需要的話MP3 Toolkit 還提供了 MP3 音樂檔的裁切、合併功能讓我們將多首歌曲合併成一個檔案或者剪掉某個錄音檔中不要的空白或不相關的部分。

MP3 Toolkit 是個集大成的多合一 MP3 處理工具幾乎所有常用到的功能都齊備了而且操作相當簡單是個相當適合一般人使用的小工具。

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