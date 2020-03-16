Light Image Resizer 批次幫圖片改大小、轉檔、壓縮、加浮水印、加邊框、加視覺特效的轉檔工具

2020/3/16 更新：軟體版本更新至 v6.0.1.0 最新版，目前新版軟體有100張的使用限制，舊版軟體無限制可免費使用

Light Image Resizer 是個操作起來相當簡單不過功能卻相當豐富的免費圖片轉檔工具，主要功能除了可以幫我們批次轉換多張圖片的尺寸大小之外，還可一次幫很多圖片加上文字或影像類的浮水印與其他負片效果、灰階效果、深褐色效果，並可在圖片周圍加上相當簡單的邊框，並能透過 OptiPNG 來壓縮 PNG 圖檔，讓圖檔在視覺最佳化的狀態下能有最小的檔案。

Light Image Resizer 的最大特色就是操作相當簡單，只要事先調整好轉檔的細節與設定，以後只需將要處理的圖片、資料夾拉到 Light Image Resizer 視窗中，選好縮放比例後按下開始按鈕便可迅速轉檔完成在處理之前還可批次預覽每張圖片轉檔前的樣子，確定都沒問題之後再按下「開始」按鈕，讓他一次完成

如果你常常需要將圖檔或照片寄來寄去，卻擔心檔案太大用 Email 不方便收發，或希望能在手機或 iPad 裡塞入更多照片的話，可以用 Light Image Resizer 先處理一下，就能輕鬆攜帶、轉發

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Light Image Resizer
  • 軟體版本：6.0.1.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：新版為試用版，有100張的使用限制（舊版免費）
  • 檔案大小：6.74MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10
  • 官方網站：http://www.obviousidea.com/
  • 軟體下載：按這裡

注意！當安裝完軟體之後，會跳出以下畫面，請千萬千萬千萬不要按安裝，直接點右上角的「X」關閉否則你的電腦會被綁架首頁、搜尋功能並被安裝工具列切記！千萬不要什麼都不看就按下去

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使用方法：

第1步  將 Light Image Resizer 軟體安裝好、啟動之後，一開始會先出現選擇軟體界面語系的畫面，請點選最下方的「中文（繁體）」再按下「確定」按鈕即可如果沒出現此畫面的話，可以點一下右上角的「設定」，再從「Language」選單中點選

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第2步  要開始轉檔時，我們可以直接將圖檔或整個資料夾拉到 Light Image Resizer 視窗中，再按「下一步

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第3步  此時可在「設定檔」選單中點選你要的預設尺寸，或者自行勾選、設定圖片的寬度或高度，記得「輸出目錄」的地方也要先指定一下轉檔完成後的儲存位置，全部設定好後按下「開始」按鈕便可開始轉檔

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第4步  如需調整更多選項的話，可以點一下左下角的「」按鈕，整個設定面板便可切換成進階模式裡面會有更多濾鏡、轉檔原則、輸出格式、解析度與效果、最佳化…等等設定

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第5步  可在「效果」分頁中設定文字或圖片浮水印，另外還有負片效果、灰階效果、深褐色效果、邊框效果…等

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第6步  其他一些設定…

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最後更新：03-16, 2020 下午 9:15

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訪客留言：

4 Replies to “Light Image Resizer 批次幫圖片改大小、轉檔、壓縮、加浮水印、加邊框、加視覺特效的轉檔工具”

  2. 狂人大大，這個程式綁架的有點可怕
    不小心沒注意到
    現在整個網頁跟搜尋列都被綁走了= =”

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    1. sorry, 我忘記提醒了，已經補上明顯的警告訊息並將下載點改成免安裝版。

      另外，我晚點會再另外一篇寫上如何移除 Snap.do 的首頁綁架方法。

      回覆

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