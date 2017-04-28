2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v0.86 最新版。

雖然 Mac 電腦裡面已經有內建了預覽程式可以看圖，不過功能相對簡單、用起來還是覺得不是很順手，由於之前在 Windows 裡面用 IrfanView 用慣了，到了 Mac 也希望能有類似的軟體，可惜 IrfanView 似乎沒有出 Mac 版的。只有之前介紹過的「Xee 看圖軟體」在功能與操作方式與 IrfanView 比較接近。

剛剛去找才知道原來 XnView 看圖軟體早就有出 Mac 版了，初步試用感覺還不錯，功能相當複雜而且強大，除了支援「瀏覽器」與「檢視」兩種看圖模式之外，還內建了圖檔裁切、修改尺寸、旋轉/翻轉、色調調整、色彩增艷、濾鏡套用…等等延伸功能，相當適合給那種喜歡很多工具、很多設定的使用者。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： XnView MP

XnView MP 軟體版本： 0.86

0.86 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 22.4 MB

22.4 MB 系統支援： Windows (32/64 位元), Mac, Linux

Windows (32/64 位元), Mac, Linux 官方網站： http://www.xnview.com/

http://www.xnview.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 XnViewMP 軟體下載回來、解壓縮後，將主程式複製到「應用程式」選單裡面就可以開始使用。

下圖是「瀏覽器」模式，可以讓我們快速瀏覽、整理儲存在電腦中的全部圖片。

第2步 這是「檢視」模式，適合在桌面或資料夾中檢視單一圖片時快速開來看圖。視窗上方的工具列圖示都可以自行調整位置或新增、移除。

XnViewMP 支援「多頁籤」瀏覽模式，開啟圖片後可在視窗上方顯示圖片標題與縮圖，讓我們在同一個視窗中快速切換、檢視不同圖片的內容。

第3步 按一下「Command」+「,」開啟設定視窗，我們可以在「語系」選單中設定繁體中文或你要的語言介面。

下面有個「當啟用檔案時設成全螢幕」這選項可以調整是否自動使用「全螢幕」模式來檢視圖片，我都習慣取消這功能，使用視窗模式檢視圖片會比較方便。

第4步 另外在「鍵盤/滑鼠」選單裡面可以自行調整鍵盤左鍵、右鍵或滾輪的功能，方便我們快速瀏覽資料夾中的其他圖片，或做一些操作。

第5步 每個常用的功能都可以設定自己專屬的鍵盤快速鍵，按一下鍵盤就可以快速搞定。

第6步 如果你希望某個格式的圖檔可以預設使用 XnViewMP 來檢視的話，可以在圖檔上按一下滑鼠右鍵再點「簡介」。

第7步 在「打開檔案的應用程式」選單中點選 XnView MP 軟體後，按一下「全部更改…」按鈕，即可將該格式的預設啟動程式改為 XnView MP。

如果其他如 gif、jpeg...等格式的圖檔也希望能用 XnView MP 來開啟，只要重複上面相同的步驟即可。