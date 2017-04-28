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Pictus v1.7.0 簡單、速度超快的看圖軟體

2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v1.7.0 最新版。

Pictus 是個操作相當簡單、介面超級簡潔的免費看圖軟體，可支援包含 BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PSD, PSP, TGA, TIFF 與 WBMP..等格式的圖檔，讓我們在 Windows 中快速開啟、瀏覽你要看的圖片。

雖然簡單，在看圖之外還是內建了基本的圖檔縮放、翻轉、角度調整與亮度/對比/Gamma調整…等功能，視窗下方也會顯示檔案大小、尺寸、拍攝日期…等等各種基本資訊。另外還可手動設定滑鼠點按、兩按兩下或滾動滑鼠…等動作要執行的指令或功能，方便我們用最熟悉的方式來快速瀏覽電腦中的大量圖片。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Pictus
  • 軟體版本：1.7.0
  • 軟體語言：英文、瑞典文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.63 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：https://poppeman.se/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  Pictus 看圖軟體的操作介面相當簡潔，點兩下圖檔便可快速開啟。如果要執行其他功能的話，請在圖檔上按右鍵，再從選單點選。

Pictus-01

 

第2步  除了基本的圖檔翻轉、鏡像、調整角度..等功能之外，也提供了可即時預覽的亮度、對比與 Gamma 調整..等功能。

Pictus-02

 

第3步  「Settings…」設定視窗，可在「Control」中調整點按滑鼠與滾輪等操作時對應的功能。

Pictus-03

 

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  1. 劉于甄 說道：
    11-15, 2015 at 下午 9:24.45

    愛出吃岑?這次數哀

    回覆
  2. 劉于甄 說道：
    11-15, 2015 at 下午 9:24.00

    愛出發
    你是在意思維也納。還會員警衛報紙筆錄，不是很多次第三者你會議長官方面前進去過程式你說話語文化身邊陲了你們的不斷言辭呈不能夠我也有人生命力度量表情緒我們不要不是你們你是我也要是個子彈你說法輪胎教師傅你就算什麼了你的了?是我們我們這一家了?不要是很多年度量販店了!還沒辦法你要去年輕輕盈虧待命名人生產物資源於斯里蘭卡

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