2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v1.7.0 最新版。
Pictus 是個操作相當簡單、介面超級簡潔的免費看圖軟體，可支援包含 BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PSD, PSP, TGA, TIFF 與 WBMP..等格式的圖檔，讓我們在 Windows 中快速開啟、瀏覽你要看的圖片。
雖然簡單，在看圖之外還是內建了基本的圖檔縮放、翻轉、角度調整與亮度/對比/Gamma調整…等功能，視窗下方也會顯示檔案大小、尺寸、拍攝日期…等等各種基本資訊。另外還可手動設定滑鼠點按、兩按兩下或滾動滑鼠…等動作要執行的指令或功能，方便我們用最熟悉的方式來快速瀏覽電腦中的大量圖片。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Pictus
- 軟體版本：1.7.0
- 軟體語言：英文、瑞典文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.63 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：https://poppeman.se/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 Pictus 看圖軟體的操作介面相當簡潔，點兩下圖檔便可快速開啟。如果要執行其他功能的話，請在圖檔上按右鍵，再從選單點選。
第2步 除了基本的圖檔翻轉、鏡像、調整角度..等功能之外，也提供了可即時預覽的亮度、對比與 Gamma 調整..等功能。
第3步 「Settings…」設定視窗，可在「Control」中調整點按滑鼠與滾輪等操作時對應的功能。
愛出吃岑?這次數哀
愛出發
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