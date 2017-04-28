想隨時都能有被療癒的感覺，就下載「Magic Fluids」吧！它是一款很有迷幻感的手機動態桌布程式，在一片漆黑的桌面上，輕輕用手指滑動一下就能產生很美又夢幻的彩色流動體，看起來像水又似流沙，而且隨機產生各種螢光色彩，相當吸睛。

因為帶有物理特性，讓這些彩色的流動體能展現不同的樣貌，漂流到螢幕邊緣時，還因為被阻擋流動而有堆積效果，看起來很有趣哦！當流動體在指尖劃出，除了單純的色彩外，其實還能加上一些小顆粒增加視覺效果，像是圓點、細碎的線條或是閃亮的小星星，讓你的每一次滑動都像在施魔法一般。

程式有很多細項可做設定，例如解放螢幕邊緣的限制，讓流動體可以延伸到螢幕之外，或是在四邊相互穿梭流動，可改變顆粒的大小或是選擇取消，也可加入重力效果，讓流動體會自動向下墜落，多種的視覺變化，讓你隨時都能放鬆一下哦！下載前先來欣賞一下它的效果吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Magic Fluids Free

Magic Fluids Free 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Mad Scientist

Mad Scientist 官方網站： http://www.madscientist.pl/

http://www.madscientist.pl/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上

Android 2.2 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Magic Fluids」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

因為是免費版本，所以有很多調整上的限制，不過已經蠻好玩的了，先按下「Go away!」玩玩看，喜歡再考慮完整版也不遲哦！

接著在一片黑的螢幕上用手指隨意劃一下，就能看到美麗的流動體。

在主程式中可以盡情的玩，若設為桌布就會受桌面移動所影響，所以如果想靜靜的看著它們發呆的話，打開主程式是更好的選擇。

點擊右下角的「…」可開啟選單，在「Settings」裡有一些細項可設定，不過這邊我們先選擇「Set as Live Wallpaper」，將其設為動態桌布。

先點入「設定」來看看，很多反灰的項目代表是免費版不可使用的，其它就依個人喜好來做調整囉！

平常桌布會是黑色的，一旦你在切換桌面或在桌面上滑動時，就會帶出彩色的流動體，每一次的滑動都是驚喜。