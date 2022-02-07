「Emojly」聯想力大考驗！你能找出相關聯的表情符號嗎？

       

在台灣的朋友可能對 WORDLE 這款網路遊戲的注目度不高，但國外的網友可是十分的熱衷，甚至還設計出了其它各種不同的變化版本，，

像之前介紹的注音版、倉頡版，另外也有人為了這款遊戲推出輔助思考的工具「Wordle Word」。如果原版的英文、改版的注音、倉頡都無法讓你真正體會到這款遊戲的樂趣，那麼你也許可以來試試「Emojly」。

「Emojly」也算是 WORDLE 的變化版之一，以 emoji 表情符號為主題，透過關卡的方式來進行，只要答對就可以直接挑戰下一關，不用額外等待時間。每個關卡的答案會由 3~5 個表情符號所組成，輸入後一樣會使用「綠色」代表完全正確、「黃色」代表符號正確但位置不對、「灰色」則是完全不對。

但這款遊戲跟一般的猜字遊戲不同，可不能胡亂猜測，所有的謎題都是具有關聯性的，例如它們可能是相似的主題或是帶有故事性，只要先好好的觀察待選區的 emoji，就能從中找到可能的答案選項！每關都有 5 次的猜題機會，但若你的觀察力、聯想力極佳，很多時候都是能一槍斃命的！玩起來絕對比其它版本更有成就感哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Emojly
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Kiemura Oy
  • 官方網站：https://kiemura.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲會有玩法教學，了解後，按下「Close」即可進入第一關。第一關有 3 個答案格，所以我們要在下方的待選區中觀察，有哪 3 個表情符號是有關聯性的。



    選取答案後，按下「Ready」就能檢查結果。灰色代表都答錯，是的！我一開始因為沒搞懂遊戲規則，所以都在亂選 🤣。



    用完 5 次的猜題機會就算失敗。不過，可以重頭再次挑戰。這次我認真的看了一下待選區，發現有 3 個數字 emoji，於是按照順序的輸入進去，就過關啦！



    不過有時候，雖然抓到一點方向，但卻可能與開發者的設定不同，例如第 3 關，我猜想應該是與廁所有關的事，於是想到廁所臭臭的，所以選了像在捏住鼻子的猴子加上便便與馬桶。雖然答案不完全正確，但也給了我一點方向，既然馬桶在第一格，代表去了廁所便便，那麼結果應該是很開心的吧？ 🤣。

    好，答案當然不是這個，不過也呼之欲出了，就留給大家想像了。後續的關卡，有可能會出現 4 個或 5 個答案格，這也會有些影響到關卡的難度，不過只要能仔細的觀察，相信都可以輕鬆解答的哦！



    如果真的聯想不出來，點擊左下角的「Hint」看廣告就可以獲得其中一個答案選項，但位置還是得自己去思考唷！在右上角的「長條圖」中，可看到自己的遊戲紀錄統計，遊戲次數、正確率以及在第幾回猜中的次數統計。

    最後更新：02-07, 2022 下午 12:25

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