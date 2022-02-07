Background.live 可免費下載的高品質虛擬背景圖，在家線上會議看起來更專業！

在台灣 COVID-19 疫情雖然不像其它國家那麼嚴峻，不過也讓許多人有了在家工作的經驗，甚至在疫情相對穩定之後，，

仍然維持在家工作，這也讓線上會議的機會多了起來，但家中的背景畢竟不像辦公室那麼正式的感覺，適時選用一些虛擬背景圖，能增添更多專業感。

之前就曾介紹過像是無印良品、IKEA 等都有提供一些虛擬背景圖可供免費下載，但若你想要有更多不同的選擇，可到「Background.live」這個網站來挖挖寶。它是一個專門提供虛擬背景圖的網站，讓使用者可以在進行線上會議時，不需擔心家中背景雜亂的狀況被一覽無疑，選用辦公室、會議室的情境圖片做為背景，可以帶來更正式的感覺。

當然除了像辦公室、會議室這類的商務情境圖外，也有像是書房、知名景點，包含動物在內的居家圖片，或是更多高質感的客廳場景等，讓使用者可因應各種類型的會議需求來選擇不同的虛擬背景。

每張圖片都有提供多種尺寸可選擇，無需註冊登入就能直接保存下來。Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Skype 等任何支援背景圖更換的線上會議軟體都可以使用，如果你正在尋找一些適合線上會議或遠端連線上課時使用的虛擬背景圖，不妨可以到「Background.live」來逛逛。

網頁畫面：

開啟網頁後，可使用關鍵字來搜尋背景，或著往下拉可以看到一些最近更新的背景圖。





在右上角點開「EXPLORE」列表，可用一些條件來查找背景圖，像是最受歡迎的或是最多人瀏覽、最多人下載等。





「CATECORIES」則有一些分類可以使用。





點入想要的背景圖後，將滑鼠懸停在圖片上，還可看到使用範例。右側就可以選擇想要的圖片尺寸，再點擊「Free Download」就可以將圖片保存下來使用囉！