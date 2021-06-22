免費下載！「MUJI 無印風虛擬空間背景」視訊連線整個質感都提升了！

       

隨著三級警戒至今，相信大家在家使用視訊會議或線上學習的機會都變多了，但每次要連線時，，

都煩惱著背後的環境太雜亂，不想被一覽無遺，許多人就會選用漂亮的圖片置換背景，來解決這個問題。

之前就介紹了 IKEA 提供的免費居家佈置背景圖片給大家，這些背景圖都很好看，如果光線喬的好，還能更真的一樣。不過如果比起 IKEA 你更愛 MUJI 無印良品的空間改造風格的話，它們也同樣有推出 12 款的虛擬空間背景可以讓大家免費下載使用哦！

這些空間美圖都是 MUJI RENOVATION 空間改造企劃服務團隊的案例照片，有光線舒服的客廳、共享空間、有著整面書櫃的閱讀空間、開放的會議空間、設計簡約的客廳、舒適的臥室等，質感都相當不錯，用來當做視訊連線時的背景，可瞬間提升整個畫面的質感唷！在網頁下方還有提供 Zoom、Microsoft Teams 以及 Google Meet 的背景更改步驟，喜歡無印風的朋友可以參考看看。

 
  • 網站名稱：無印良品的居家氛圍
  • 網站網址：https://www.muji.com/tw/muji_virtual_background/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，往下拉就可以看到無印風的空間背景圖片。



    找到喜歡的圖片後，點擊其下方的「下載」就可以在新分頁中看到大圖。



    在圖片上使用滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」即可將圖片保存下來。



    在網頁下方有提供 Zoom、Microsoft Teams 與 Google Meet 的背景置換方法，可參考使用。最下方則有一些使用注意事項，這些圖片僅供個人使用於視訊軟體，不可商用唷！

    最後更新：06-22, 2021 上午 10:58

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。