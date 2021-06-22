「罕見生物的水族箱」放置養成遊戲，讓謎樣生物大量繁殖吧！（iPhone, Android）

       

「罕見生物的水族箱」是一款來自日本的獵奇系放置養成遊戲，玩家的餐桌上出現了一個培養皿，只要放入蛋，，

就可以開始培養出各種謎樣的生物！每當有新的生物出現時，就可以點擊收集到圖鑑中，有多種不同的種族都會在這個培養皿中出現唷！

這些謎樣的生物成年後，就會開始尋找伴侶，然後再孕育出更多的可愛生物，不同種的生物也能結合哦！平常沒事時，他們就會在培養皿中四處遊盪，與伴侶互動，玩家還可在其中加入各種遊樂設施、裝飾等，讓他們的生活有更多的樂趣。

生物還會隨機挖掘出各種的小禮物，點擊禮物就能獲得「水晶」，除了可用來購買設備外，也必須適時購買「飼料」，讓生物們可以吃得飽飽的，要是忘了餵食，下回再打開培養皿時，你的生物可就都會奄奄一息了。

在遊戲中還有設計一些迷你的競賽遊戲，像是爬繩子、賽跑或是游泳，全都可以派出目前培養皿中最厲害的生物出戰，贏得比賽的話，就能獲得額外的水晶與紅寶石做為獎勵。

不過目前只有 Android 版本可以下載，iOS 版本目前尚未開放，預計 7/31 推出，有興趣的朋友可先到 App Store 進行預訂，才不會錯過這有點獵奇又有點可愛的療癒放置養成遊戲哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：罕見生物的水族箱
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Hitorixon
  • 官方網站：https://hitorixon.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.2 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，在主頁就可以看到一些奇奇怪怪的生物了，好期待可以養到長頸鹿啊！按下「開始」會先進入前導說明，點擊「往下」即可陸續推進。如果不想看的話，也可以點擊右側的「跳過」，直接進入遊戲。



    看完說明，最後就會來到了主場景「培養皿」，可使用手勢來控制視角、移動位置、縮放大小等。



    接著將 4 顆蛋放入培養皿中，等待一下下。



    當有新的生物誕生時，就可以點擊一下，將他登記到圖鑑中。接著就要放入一些飼料，讓小生物們可以透過進食來慢慢長大。



    當生物吃了飼料，就會進化並進行繁殖，而玩家就是讓這個循環得以維持的重要關鍵唷！



    不過光禿禿的培養皿可是養不出什麼新生物的，我們可以到右下角的「選單」中，點入「設備」來增加培養皿的各種設施。



    平常點擊生物的話，可以查看每個生物的資訊，包含是否單身，若是結婚中的生物，就會跟伴侶進行繁殖，養育出更多有趣的生物。



    沒事做的時候，就可以看看這些生物都在做些什麼，有時候會看到一些小東西落在地上，這些都可以點擊轉換成「水晶」唷！



    「圖鑑」分為生物與禮物兩種，只要有收集到新的生物或禮物都會被收錄到這裡。翻到尚未發現的新品種頁面時，可在右下角看到「發現的提示」，有助於發現新品種哦！



    當玩家等級達一定程度後，就會解鎖「競賽」遊戲，可派出戰鬥力最好的生物出戰，贏得比賽就能獲得獎勵。不過一開始的生物能力都不會太強，可以等他們長大一點的時候再來參加比賽，勝率會高一些哦！

    最後更新：06-22, 2021 下午 1:05

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