「Simple Autoscroll」可調整速度的網頁自動滾動工具（Google Chrome 擴充套件）

在電腦上閱讀較長的文章時，必須使用滑鼠滾動網頁或是按鍵盤才能調整閱讀範圍，如果希望可以在不碰到滑鼠或鍵盤的情況下，，

讓網頁自動滾動的話，其實有蠻多瀏覽器擴充套件可以下載使用，這邊在 Chrome 線上應用程式商店中試用了幾款後，覺得「Simple Autoscroll」算是比較簡單又好操作的，有需要的朋友可以參考看看。

「Simple Autoscroll」除了可預設滾動速度外，也可以在每次使用前依需求調整不同的速度，接著按下「Go」網頁就會依照指定的速度開始滾動，如果想要停止滾動，只要再次點擊工具列上的程式圖標即可。

設定速度的部份分為兩個欄位，可設定滾動的像素值與毫秒，例如預設值為每 25 毫秒滾動 5pixels，覺得這樣太慢或太快，都可以再自行調整，比方說調整為每 25 毫秒滾動 1pixles，若這樣還是太快，只要增加毫秒數就能再調慢滾動速度了，反之也是一樣，大家可以自行嘗試，找到最適合自己的速度，再將其設為預設值，之後就可以直接套用囉！

另外，在試用時覺得「Auto Scroll Chrome」這款也不錯，在自動滾動時，隨意點擊網頁任一處就能停止滾動，使用上較直覺，也有三種速度可以選用，但可惜的是它無法自訂滾動速度，若它的慢、中、快三種速度符合你的需求，那麼這款也是不錯的選擇哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Simple Autoscroll

Simple Autoscroll 軟體版本： 0.75

0.75 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 21.83KiB

21.83KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後，點擊右側的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





第2步 安裝後，記得要將「Simple Autoscroll」固定到工具列上，這樣才會方便使用。需要自動滾動網頁時，點擊工具列上的程式圖標，再按下「Go」即可。若想要停止滾動，只要再次點擊工具列上的程式圖標就能停止。





第3步 如果覺得預設值的速度太快或太慢，都可以點擊工具列上的程式圖標來自行修改欄位數值，修改後可先試用看看，覺得是理想速度後，就可以點擊「Save as default」將其設置為預設值囉！