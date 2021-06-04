「IKEA 虛擬美圖背景」免費大放送！視訊會議、線上學習不怕雜亂背景曝光！

因為疫情的關係，學生都改在家線上學習，除了讓爸媽們手忙腳亂要幫忙準備設備與設定外，也讓許多在家只想穿內褲的爸爸、在家沒打扮的媽媽或是自己混亂沒整理的房間都意外的曝了光！相信在家線上學習或視訊會議的朋友，應該都多少鬧了不少的笑話吧？

其實視訊軟體中大多都有置換虛擬背景的功能，只要使用圖片來取代背景，就不用擔心家中的背景被看光光了為了要讓虛擬背景看起來更像真實，世界知名的居家品牌 IKEA 宜家家居就提供了 12 款不同情境的「虛擬美圖背景」，開放讓大家免費下載使用哦！

有一整面的書櫃牆、工業風的書房、有質感的廚房、童話般的鄉村風客廳、看起來超療癒的臥室等不同情境主題，直接點擊就能下載保存，網頁下方還有貼心附上 ZOOM、Microsoft Teams PC 及 Microsoft Teams Mac 的虛擬背景設定教學，有需要的朋友可以照著步驟就能快速完成設定囉！

網站名稱：IKEA 虛擬美圖背景 網站網址：https://www.ikea.com.tw/zh/ikea-virtual-background

網頁畫面：

開啟網頁後，往下拉就可以看到 12 款不同的情境圖片。





點擊圖片下方的「下載」即可在新分頁中看到大圖





接著使用滑鼠右鍵「另存圖片」就能將圖片保存到電腦中





如果不知道怎麼設定，在網頁下方就有 Zoom、Microsoft Teams PC 及 Microsoft Teams Mac 的設定教學，可以參考它的說明就能完成設定囉！