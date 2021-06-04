台中人專用「確診足跡地圖」可快速查詢 14 天內確診者足跡！

       

疫情的走向目前尚未明朗，每個人都應該照顧好自己，千萬別再抱著僥倖的心態，，

我們只是待在家悶了點，但前線的每位醫護人員都比我們辛苦千萬倍啊～～～好的，那麼如果你真的是有不得已的原因必須要出門，除了做好自我的防護之外，了解確診者的足跡也是很有幫助的。

之前已有介紹過幾個可以查詢確診者足跡的工具，如果你是在台中打拼工作生活的朋友，也可以使用這個由台中巿政府與逢甲大學合作推出的「臺中巿確診足跡地圖」，每天所公告的確診者足跡都會被整合到這個地圖之中，可快速的查詢近 14 天內的確診者足跡，還可進一步使用行政區或是日期來進行篩選。

除了可以方便台中巿民來查閱自己是否有足跡重疊的情形，在其首頁也有將全台及台中巿每日新增安例及累計案例數，透過視覺化的圖表來呈現，讓民眾可以更容易了解確診數的趨勢變化。整個介面看起來簡潔有力，而且資訊清楚，有需要的朋友可以參考看看。

 
  • 網站名稱：臺中巿確診足跡地圖
  • 網站網址：https://track.taichung.gov.tw/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁可先看到台中巿與全國的確診人數統計與圖表資訊。點擊下方的「臺中巿確診足跡地圖」就可以開啟足跡地圖網頁。



    開啟足跡地圖，會自動定位在你的所在位置，地圖上方會使用紅色與黃色地標來區分近一週與超過一週的足跡，點擊地標即可查看更詳細的日期、時間等資訊。在右上角則可使用行政區與日期來做進一步的篩選。

    最後更新：06-04, 2021 下午 1:57

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