「Screenshot YouTube」一鍵輕鬆擷取高畫質 YouTube 影片截圖

       

在觀看 YouTube 影片時，如果想要保存某一個特定畫面的截圖，一般都會怎麼做呢？我想許多人都會直接使用鍵盤上的 Print Screen 鍵吧！這個方法雖然簡單粗暴，，

但若是在暫停狀態下截圖就會截到下方的控制器，或是會有取得的解析度不佳等問題。

如果你經常會需要保存 YouTube 影片的畫面，可以考慮使用「Screenshot YouTube」這款瀏覽器擴充功能，它支援 Google Chrome 與 Microsoft Edge 瀏覽器使用，完成安裝後，直接就會在 YouTube 控制器加入一個「Screenshot」的按鈕，無論是在播放中使用或是暫停在特定的畫面，按下它就能立即擷取保存當下的影片畫面。

截圖畫質的部份會依影片的解析度為準，所以如果想要保有高畫質的圖片，記得在截圖之前就要先確認影片的畫質，調整到自己期望的解析度後，再按下「Screenshot」按鈕，基本上就能保存到高畫質的截圖囉！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Screenshot YouTube
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 軟體下載Chrome 版本Edge 版本
    •  

    操作畫面：

    以 Google Chrome 為例。開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」完成安裝。



    之後開啟 YouTube 影片時，就可以在下方的控制列中看到多出了一個「Screenshot」的按鈕。如果沒有出現，請重新整理網頁。



    無論是在播放中，還是暫停播放的狀態下，點擊「Screenshot」按鈕，就能立即擷取當下的畫面，保存到電腦中。截圖會以「影片標題 + 畫面秒數」來命名，方便後續的使用。



    點擊瀏覽器工具列上的「Screenshot YouTube」圖示，再點入「選項」。這邊有更多的功能選項可以使用，包含使用鍵盤的「P」鍵來快速截圖、可選擇要保存的圖檔格式（png, jpeg, webp）、截圖時僅單純儲存圖檔或複製到剪貼簿中。還有一個額外的「快轉」功能可以加入控制列中，最快可達 3x。

    最後更新：02-07, 2022 下午 5:36

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