「Happy Type」透過輸入英文語錄文字，每天為自己帶來更多正能量！

有些人每天早上起床後就會對著鏡中的自己來段簡短的精神喊話，在一天的開始就為自己加滿油，好面對一整天的挑戰，，

或許有人會覺得這樣做好像有點蠢，不過千萬不要小看這每天每天的催眠效果，好好的稱讚自己，建立自信、轉換心態就能看見改變。

如果你還是不習慣這樣做，那麼「Happy Type」可以為你帶來另一種累積正能量的方式，透過反覆輸入各種正向的語錄文字，也可以達到類似催眠的效果。它每天都會提供一則簡短的英文語錄，照著輸入就能完成每日的任務，你可以在每天的早晨留下幾分鐘的時間做這件事，並細細的咀嚼文字想要傳達的意義，也許就能為自己帶來更多不同的想法或是獲得改變的勇氣。

程式中還加入了成就獎章機制，當完成某些成就時就能獲得獎章，還有許多的統計分析數據可供使用者參考，了解自己的執行狀況。語錄的類別也有多種不同的面向可以選擇，像是行動的力量、快樂的時光、正面思想、克服恐懼、勇氣、生活、學習……等，可依個人的喜好來做選擇。

因為語錄都是英文內容，除了可以練習英文打字外，也可以順便認識更多的英文單字，也算是可以一舉多得的 App 吧！有興趣的朋友可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Happy Type 軟體語言：英文 開發人員：Tony Soft 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

按下「Start typing」就可以輸入當天的語錄，在鍵盤上方會用灰色的字依續列出語錄內容，照著輸入即可。





全部輸入完，就可看到這段語錄是從何而來，還會撒下彩色紙片為你喝采。





輸入完成後，就可以首頁看到這則語錄，下方還可以將其加入最愛、複製文字、保存文字圖或是再次輸入。文字圖的部份還有多種單色背景、漸層背景可以套用，除了自己保存外，也可以用來分享。





當你達成某些成就時，就可以獲得獎章。在「Achievement」頁面中就能看到目前已收集到的獎章。





切換到「Activity」頁面，可看到自己的執行狀況，有各種的統計分析數據可以參考。





若想要更改預設的語錄類別，可到最右側的設定中，點入「Change a category」這裡有許多的類別可以選擇，不過免費版的選擇比較少。





下面還可以設定提醒通知。另外在「Font」的部份，有多種不同的字型可以選用，不過這部份就需要連網才能看到不同的字型變化唷！