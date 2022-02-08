「Happy Type」透過輸入英文語錄文字，每天為自己帶來更多正能量！

       

有些人每天早上起床後就會對著鏡中的自己來段簡短的精神喊話，在一天的開始就為自己加滿油，好面對一整天的挑戰，，

或許有人會覺得這樣做好像有點蠢，不過千萬不要小看這每天每天的催眠效果，好好的稱讚自己，建立自信、轉換心態就能看見改變。

如果你還是不習慣這樣做，那麼「Happy Type」可以為你帶來另一種累積正能量的方式，透過反覆輸入各種正向的語錄文字，也可以達到類似催眠的效果。它每天都會提供一則簡短的英文語錄，照著輸入就能完成每日的任務，你可以在每天的早晨留下幾分鐘的時間做這件事，並細細的咀嚼文字想要傳達的意義，也許就能為自己帶來更多不同的想法或是獲得改變的勇氣。

程式中還加入了成就獎章機制，當完成某些成就時就能獲得獎章，還有許多的統計分析數據可供使用者參考，了解自己的執行狀況。語錄的類別也有多種不同的面向可以選擇，像是行動的力量、快樂的時光、正面思想、克服恐懼、勇氣、生活、學習……等，可依個人的喜好來做選擇。

因為語錄都是英文內容，除了可以練習英文打字外，也可以順便認識更多的英文單字，也算是可以一舉多得的 App 吧！有興趣的朋友可以來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Happy Type
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Tony Soft
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    按下「Start typing」就可以輸入當天的語錄，在鍵盤上方會用灰色的字依續列出語錄內容，照著輸入即可。



    全部輸入完，就可看到這段語錄是從何而來，還會撒下彩色紙片為你喝采。



    輸入完成後，就可以首頁看到這則語錄，下方還可以將其加入最愛、複製文字、保存文字圖或是再次輸入。文字圖的部份還有多種單色背景、漸層背景可以套用，除了自己保存外，也可以用來分享。



    當你達成某些成就時，就可以獲得獎章。在「Achievement」頁面中就能看到目前已收集到的獎章。



    切換到「Activity」頁面，可看到自己的執行狀況，有各種的統計分析數據可以參考。



    若想要更改預設的語錄類別，可到最右側的設定中，點入「Change a category」這裡有許多的類別可以選擇，不過免費版的選擇比較少。



    下面還可以設定提醒通知。另外在「Font」的部份，有多種不同的字型可以選用，不過這部份就需要連網才能看到不同的字型變化唷！

    最後更新：02-08, 2022 上午 11:19

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。