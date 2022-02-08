免費下載可商用！「Shapefest」超過 160,000 張的 3D 立體圖形素材庫

       

「Shapefest」是一個專門提供 3D 立體設計的圖形素材網站，目前已有超過 160,000 張的圖形素材可供下載，以圖形主題分為五大類，，

包含幾何圖形、字母符號、icon 以及物件，以材質來區分的話則有黏土、塑膠、金屬、紡織品以及陶瓷製品這六種分類。

每種材質、圖形主題都有多種不同的設計樣式可以選擇下載。以組合包的方式，可一次打包下載同一設計樣式的圖形素材，免費下載的組合包中都會包含各種不同的視角，全部都是去背的 PNG 格式，不過只提供 512×512 的解析度，若需要更高的解析度，網站也有提供付費方案，可取得 3000×3000 的解析度。

所有免費下載的圖形素材都提供商業授權，可自由的運用在各種設計當中，下載時需透過 Email 來取得下載連結，如果不放心的話，可搭配像「Temp Mail」的臨時信箱來使用哦！

 
  • 網站名稱：Shapefest
  • 網站網址：https://www.shapefest.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可直接往下拖拉就能看到分類按鈕。有外框的是「圖形主題」分類，右側的純文字按鈕則是「材質」的分類。



    點選想要的圖形素材組合，就可以在下方看到可選擇的 3D 圖形組合包。



    點入想要的組合包，就可以看到大圖範例，右側則會有一些相關的內容資訊。點擊「Download for Free」即可開啟購物車頁面。往下拉可看到更多組合包的素材內容。



    在購物車頁面中，可點擊左下角的「Continue shopping」繼續加入其它想要的組合包。點擊「Continue」則可進入下一步。



    輸入 Email 後，點擊「Download for FREE」。



    之後再到 Email 中，開啟信件並點擊「View your order」按鈕，就可以開啟下載頁面。



    在下載頁面中，點擊「Download」即可將組合包下載回來。



    在組合包中，同一種設計就有各種不同角度可選用。

    最後更新：02-08, 2022 下午 2:38

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