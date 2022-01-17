Temp Mail 免費的臨時信箱，使用無限制！可註冊保留永久使用！

在網路上只要遇到需要註冊的狀況，通常都會要求輸入 Email 並進行驗證，但如果以後可能不需要再次登入，，

或不想透露出自己真實的 Email 時，使用像「Temp Mail」這樣的臨時信箱，就是最好的選擇。

「Temp Mail」是一個提供暫時性 Email 的免費線上服務，在網站上你可直接點擊取得一組隨機產生的臨時 Email，並可立即用來收取信件。提供完全加密且匿名的服務，任何人都無法透過這個臨時信箱與你個人進行連結。

除了收取純文字的信件外，圖檔也可以，不過其它的檔案格式就不支援囉！所取得的臨時 Email 有它的使用期限，當期限將至時，會跳出詢問訊息，此時可以選擇保留或讓它自動銷毀。若想要將臨時 Email 保留下來使用的話，也可以透過設定密碼進行保留，如此一來就可以隨時取用了！它也有提供 App 版本可以下載使用，有需要的朋友可以來試試哦！

網站名稱：Temp Mail 網站網址：https://temp-mail.to/ Andorid 版本：按這裡

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊右側的「OPEN INBOX」即可取得一個臨時的 Email 信箱。





取得臨時 Email 後，就可以直接點擊 Email 複製使用。





基本上 15 秒會自動收信一次，你也可以點擊右上角的圖示手動收信。收到信件後，就可以直接點開來查看內容。









如果想保留這個臨時信箱，可點開右側的選單鈕，點擊「Set a password」簡單設定一個 8 位數的密碼，就可以長期保留使用，還有 4 種不同的域名可選擇。





當不再需要使用這個臨時 Email 時，就可以點擊「Destroy Address」將它銷毀掉。