「Pomotimer」線上番茄鐘計時器，還有 To Do List 可使用！

       

因為疫情的關係，讓許多人都有了在家工作的經驗，但在家工作可沒有想像中的那麼美好，，

如果自制力不夠高，工作的效率可是會大打折扣的！如果你本身很容易分心，那麼或許可以考慮執行番茄鐘工作法

相信大部份的朋友對番茄鐘工作法應該都不陌生了，它是一種時間管理方法，將工作的時間以 25 分鐘為基礎劃分為多個間隔，每個間隔休息 5 分鐘，並在 4~5 次的工作間隔後，可以來個 15 分鐘的休息時間。在工作時間當中，專注努力的工作，在休息時間到時則盡情的休息放鬆，比起一直長時間的工作，將可以達到更好的工作效率。

而想要執行這個工作法，最好可以搭配番茄鐘計時器來使用，以往已介紹過不少相關的 App 或線上服務，本篇要再為大家帶來一款「Pomotimer」線上番茄鐘計時器，它的介面設計相當簡約且時尚，而且還有提供 To Do List 可使用。

計時器預設的工作與休息時間都可以再視自身的狀況做調整，另外還有 20 多款的漸層背景可以選擇唷！除了在電腦上使用外，網頁在手機的瀏覽器上也可以正常使用，有興趣的朋友可以試試看。

 
  • 網站名稱：Pomotimer
  • 網站網址：https://pomotimer.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以直接看到計時器本人啦！按下「START」即可開始使用。在上方的「Setting」裡，可以修改工作、休息、大休息……等時間設定，還有 3 種鈴聲可選擇。



    「Background Color」裡則有許多的背景色可以選用。



    當工作時間結束後，就會響起鈴聲提醒，此時網頁畫面會顯示為小休息的計時器，按下「START」即可開始好好的放鬆休息一番，待休息時間結束時，同樣也會再以鈴聲通知該收心好好工作囉！



    將網頁往下滑的話，就可以看到 To Do List。它分為 3 個階段，Todo、Doing 以及 Done。先在 Todo 清單中，按下「Add task」輸入今天的待辦清單後，再使用拖曳的方式，就能將目前要處理的工作拖曳到 Doing 清單中，而將所有的待辦事項通通拖曳到最右側的 Done，即代表完成，是不是很有一種儀式感的感覺呢？

    最後更新：01-17, 2022 下午 3:27

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