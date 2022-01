Posted on

「Pomotimer」線上番茄鐘計時器,還有 To Do List 可使用!

因為疫情的關係,讓許多人都有了在家工作的經驗,但在家工作可沒有想像中的那麼美好,,

如果自制力不夠高,工作的效率可是會大打折扣的!如果你本身很容易分心,那麼或許可以考慮執行

相信大部份的朋友對番茄鐘工作法應該都不陌生了,它是一種時間管理方法,將工作的時間以 25 分鐘為基礎劃分為多個間隔,每個間隔休息 5 分鐘,並在 4~5 次的工作間隔後,可以來個 15 分鐘的休息時間。在工作時間當中,專注努力的工作,在休息時間到時則盡情的休息放鬆,比起一直長時間的工作,將可以達到更好的工作效率。

而想要執行這個工作法,最好可以搭配番茄鐘計時器來使用,以往已介紹過不少相關的 App 或線上服務,本篇要再為大家帶來一款「Pomotimer」線上番茄鐘計時器,它的介面設計相當簡約且時尚,而且還有提供 To Do List 可使用。

計時器預設的工作與休息時間都可以再視自身的狀況做調整,另外還有 20 多款的漸層背景可以選擇唷!除了在電腦上使用外,網頁在手機的瀏覽器上也可以正常使用,有興趣的朋友可以試試看。

網頁畫面:

開啟網頁後,就可以直接看到計時器本人啦!按下「START」即可開始使用。在上方的「Setting」裡,可以修改工作、休息、大休息……等時間設定,還有 3 種鈴聲可選擇。









「Background Color」裡則有許多的背景色可以選用。









當工作時間結束後,就會響起鈴聲提醒,此時網頁畫面會顯示為小休息的計時器,按下「START」即可開始好好的放鬆休息一番,待休息時間結束時,同樣也會再以鈴聲通知該收心好好工作囉!





將網頁往下滑的話,就可以看到 To Do List。它分為 3 個階段,Todo、Doing 以及 Done。先在 Todo 清單中,按下「Add task」輸入今天的待辦清單後,再使用拖曳的方式,就能將目前要處理的工作拖曳到 Doing 清單中,而將所有的待辦事項通通拖曳到最右側的 Done,即代表完成,是不是很有一種儀式感的感覺呢?