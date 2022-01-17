[限時免費] 搶救掉落的字母「Topple!」不一樣的拼字解謎遊戲

       

「Topple!」是一款玩法蠻新奇的短文式拼字解謎遊戲，每個關卡都有一篇簡短的英文文章，可能是一則笑話，，

可能是一段諺語，也可能是一句名言，而這些短文中的單字就像遇上了地震，全都掉了下來，而且還打亂了順序，玩家要做的就是將這些掉落的字母全都排回到正確的位置上，將原本的短文給還原。

那些待填空的格子會維持原本單字的字母數量來排列，例如原本的單字是「THE」則當字母掉落後就會變成「□□□」，而下方掉落的字母，也會維持在原本位置的正下方，只是排在同一列的字母順序會是亂的。因此當一列只有一個字母時，也代表它只能填入特定的格子中，而當同一排的字母越多時，要將它們排回正確的位置難度就更高了。（單看文字描述可能有點難以理解，可以往下配圖一起看唷！）

另外，雖然它不像一般的填字遊戲會有單字的提示線索可循，但透過單字的空格與下方掉落的字母，一樣可以推敲出可能的單字，玩法感覺更加有趣！但想要玩得好，腦內還是必須要有一定的單字量才行囉！

目前開放 288 個關卡可玩，還有更多名人名言的關卡可以透過內購取得，有興趣的朋友來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Topple!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sean O’Connor
  • 官方網站：http://www.windowsgames.co.uk/topple.html
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Topple!」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，就可以直接看到關卡列表，關卡之間沒有前後順序，可隨意點入挑戰。這邊我們還是從第一關開始來看看。在第一個關卡包中，每一個關卡都是一則笑話，在下方點擊字母或用拖曳的方式，就能將字母排入上方的空格中。



    空格與下方的字母是垂直的關係，它們掉落時會打亂順序，但垂直的位置是不變的。所以當一列當中，只有一個字母時，那它就只能在那個特定的位置。右手邊的「E」也是一樣的。



    另外，上方的空格數目也可以做為線索來考量，例如「□□」代表是由兩個字母組成的單字，那麼下方對應的字母堆中，能組成一個單字的也就只有「B」跟「Y」了。最後一排的單一「□」也很容易判斷了吧？絕對不是「W」，所以答案當然就是「T」啦！以此類推，將所有的字母都放回正確的位置後，就能過關囉！



    關卡裡沒有任何的提示，大家只能靠自己。如果真的解不出來，可以按下右下角的「白旗」放棄。其它的按鈕功能可見圖說。

    最後更新：01-17, 2022 下午 5:29

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