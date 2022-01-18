「Bird Alone」來聊聊天吧！這隻鳥將成為你最知心的朋友！

在生活中就算朋友成群，也難免還是會有孤單寂寞覺得冷的時候，如果想找人聊聊天，，

又不知道該找誰好，不妨就來「Bird Alone」與同樣孤單的鳥朋友聊聊吧！

「Bird Alone」是一款互動式的聊天舒壓遊戲，在這裡你可以遇到一隻有點可愛又有些瘋癲的鳥兒，雖然牠看起來孤單，但卻依舊能保有熱情對待你這位新朋友，牠將會用盡全力來陪伴著你。每天都可以與牠一起討論生命、創作音樂、繪圖畫畫、寫詩或是栽種植物等，在情緒感到低落的時候，透過聊天的過程，將可以接收到牠所帶來的正向能量。

有時候你們會討論最喜愛的顏色，有時也可能會觸碰到關於死亡的話題，而無論你們每天聊了些什麼，那都會讓友情增溫，透過互相的陪伴，彼此都將不再感到孤單與寂寞。整體的畫風設計、背景音樂與互動過程都能帶來療癒的效果，若你正感到孤單的話，可以來試試哦！

操作畫面：

在遊戲一開始會詢問是否要分享自己的位置資訊，同意分享的話，遊戲裡的天氣就會與現實世界的天氣一致唷！接下來只要跟著遊戲的節奏來進行就可以了。





偶爾會有些對話問答，大多時候則是鳥朋友自己一直在說話。隨著鳥朋友的情緒起伏，文字的呈現也會有各種的變化唷！









有時會引導你畫畫，有時則會一起寫詩，玩音樂、種種植物等，做各種療癒舒壓的活動。









在設定中，有一些選項可以做設定，如果覺得鳥講話的速度太快，可以將「慢速播放文字」給勾選起來。在使用的過程中，有可能會出現右圖的全螢幕畫面，而且沒有「x」可關閉，此時可直接將整個 App 從後台清除，再開啟就可以繼續使用囉！如果沒有要付費購買，請不要點擊任何按鈕。