Pepakura 給大人玩的紙模型！多面體設計，成品更細緻！

Pepakura Designer 是一款日本開發的紙模型設計軟體，只要將 3D 模型圖放入，就能自動產出帶有邊框、摺痕的展開圖，，

將展開圖列印出來後，就能透過手作 DIY 黏貼組合成實品。多面體的設計，可以讓線條更加流暢，看起來更為細緻。

不過本篇並不是要介紹這款軟體給大家，而是在軟體網站上，有一個「ペパクラギャラリー」的單元，裡頭開放讓創作者可以上傳自己所設計的紙模型展開圖，免費供大家下載製作，個人使用都是沒有問題的哦！

目前已有超過 1,600 個紙模型可供下載，不過要注意的是並非所有的創作者都有提供 PDF 檔可直接列印使用，部份會提供 .pdo 格式，就需另外下載 Pepakura Designer 或 Pepakura Viewer 才能開啟。若有需要，在網站的「下載」頁面中，可以找到載點。

操作畫面：

開啟網頁中的「ペパクラギャラリー」單元，就可以看到紙模型列表。如果對日文不拿手，可使用網頁翻譯轉為中文比較親切。





在上方說明文字中有提到，個人使用是沒有問題的，但若有其它的使用需求，就需經過原作者的同意哦！





往下滑就可以看到各種的紙模型，在上方還可使用「類別」來篩選。





找到想要的紙模型時，就可以點擊右側的下載連結，將檔案下載回來。





裡頭有各種有趣的紙模型，不過要注意下載回來的檔案，若為 .pdo 格式，就需使用 Pepakura Designer 或 Pepakura Viewer 才能開啟。











若提供的是 PDF 檔，就可以直接開啟列印使用囉！