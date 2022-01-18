Pepakura 給大人玩的紙模型！多面體設計，成品更細緻！

       

Pepakura Designer 是一款日本開發的紙模型設計軟體，只要將 3D 模型圖放入，就能自動產出帶有邊框、摺痕的展開圖，，

將展開圖列印出來後，就能透過手作 DIY 黏貼組合成實品。多面體的設計，可以讓線條更加流暢，看起來更為細緻。

不過本篇並不是要介紹這款軟體給大家，而是在軟體網站上，有一個「ペパクラギャラリー」的單元，裡頭開放讓創作者可以上傳自己所設計的紙模型展開圖，免費供大家下載製作，個人使用都是沒有問題的哦！

目前已有超過 1,600 個紙模型可供下載，不過要注意的是並非所有的創作者都有提供 PDF 檔可直接列印使用，部份會提供 .pdo 格式，就需另外下載 Pepakura Designer 或 Pepakura Viewer 才能開啟。若有需要，在網站的「下載」頁面中，可以找到載點。

 
  • 網站名稱：Pepakura
  • 網站網址：https://tamasoft.co.jp/pepakura/gallery/list.php
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁中的「ペパクラギャラリー」單元，就可以看到紙模型列表。如果對日文不拿手，可使用網頁翻譯轉為中文比較親切。



    在上方說明文字中有提到，個人使用是沒有問題的，但若有其它的使用需求，就需經過原作者的同意哦！



    往下滑就可以看到各種的紙模型，在上方還可使用「類別」來篩選。



    找到想要的紙模型時，就可以點擊右側的下載連結，將檔案下載回來。



    裡頭有各種有趣的紙模型，不過要注意下載回來的檔案，若為 .pdo 格式，就需使用 Pepakura Designer 或 Pepakura Viewer 才能開啟。



    若提供的是 PDF 檔，就可以直接開啟列印使用囉！

    最後更新：01-18, 2022 下午 12:02

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。